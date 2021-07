Dominik Thalhammer und der LASK wollen international wieder eine Rolle spielen. Foto: APA

Nyon – Der LASK trifft in der dritten Runde der Qualifikation zur neuen Conference League auf den Sieger des Zweitrunden-Duells zwischen dem FK Panevezys aus Litauen und dem serbischen Verein FK Vojvodina Novi Sad. Dies ergab die Auslosung der UEFA am Montag in Nyon. Die Austria würde im Fall des Aufstiegs aus der zweiten Quali-Runde über den isländischen Vertreter Breidablik auf den Gewinner der Paarung zwischen Aberdeen aus Schottland und BK Häcken aus Schweden treffen.

Die dritte Qualifikationsrunde findet am 5. und 12. August statt. Um in die Gruppenphase vorzustoßen, müsste danach noch eine Hürde im Play-off genommen werden. (APA, 19.7.2021)