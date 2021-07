Foto: AFP/JACK GUEZ

Think global, act local – das gilt auch für Themen wie Cyberspionage und IT-Security. Denn längst ist hier ein internationales Netz aus Softwareherstellern, Hackern und mehr oder weniger integren Regierungen entstanden, die sich gegenseitig unterstützen. Dies zeigt sich unter anderem in der systematischen Überwachung von oppositionellen Politikern, Journalisten und Aktivisten mit Hilfe der Software Pegasus, welche vom israelischen Unternehmen NSO Group bereitgestellt wird.

Doch nicht nur Einzelpersonen werden von Staaten ausspioniert – die Staaten spionieren auch untereinander und unterstützen ihre eigenen Hacker dabei, dem politischen Gegner eins auszuwischen. Das hatte sich in der Vergangenheit bereits im Disput rund um die russische Hackergruppe REvil gezeigt, nun wollen die USA gemeinsam mit Verbündeten auch die Hackerangriffe Chinas anprangern.

Parallel dazu sorgen Klimawandel und Wetterumschwünge für harte Zeiten – und zwar nicht nur in der physischen, sondern auch in der digitalen Welt. Daher haben wir uns angesehen, wie man sich erstens auf einen Blackout vorbereitet und zweitens das eigene Smartphone vor Überhitzung schützt. So dürfte man für alle Eventualitäten gerüstet sein. Zumindest vorerst.

Wir wünschen eine informative Lektüre!

Wer die NSO Group ist und wie Pegasus auf Smartphones landet

USA und Verbündete wollen Hackerangriffe Chinas anprangern

Blackout: Ursachen und Lösungen bei Strom- und Handynetzausfällen

Sommer, Sonne, Smartphone-Tod: Wie man verhindert, dass das Handy überhitzt

Sicherheitsmängel beim grünen Pass sollen mit nächstem Update behoben werden

Fakespot: Apple warf auf Wunsch von Amazon App raus, die Fake-Rezensionen erkennt

Zoom kauft Call-Center-Anbieter Five9 per Aktientausch

Hate Speech im Netz nicht immer Ausdruck von extremistischer Radikalisierung