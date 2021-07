Abuja – Ein nigerianisches Kampfflugzug vom Typ Alpha-Jet ist nach heftigem Beschuss durch bewaffnete Gruppen im Nordwesten des Landes abgestürzt. Das gab die Luftwaffe des westafrikanischen Landes am Montag bekannt. Der Pilot konnte sich bei dem Vorfall am Sonntag demnach mit dem Schleudersitz aus dem abstürzenden Flugzeug katapultieren und trotz heftigen Gewehrfeuers unverletzt in Sicherheit bringen.

Der Jet war im Bundesstaat Zamfara im Einsatz, als er unter Beschuss geriet. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die in der Region aktiven bewaffneten Gruppen einen Militärjet abschossen. Ein Anfang April verbreitetes angebliches Bekennervideo der islamistischen Terrormiliz Boko Haram über den Abschuss eines solchen nigerianischen Militärjets hatte sich später als Fälschung erwiesen.

Boko Haram sowie die Splittergruppe ISWAP, der Westafrika-Ableger des Islamischen Staats (IS), terrorisieren seit Jahren den Nordwesten Nigerias. Dort sind aber auch von der Regierung als "Banditen" bezeichnete kriminelle Gruppen unterwegs, die sich auf Lösegelderpressung durch die massenhafte Entführung von Schülerinnen und Schülern spezialisiert haben. Die Terrorgruppen haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks in Nigeria sowie angrenzenden Ländern fast 2,4 Millionen Menschen in die Flucht getrieben. (APA, 19.7.2021)