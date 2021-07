Laut "New York Times" machte Joseph (im Bild) nun doch Platz für Henry. Foto: Reuters/RICARDO ARDUENGO

Port-au-Prince – Claude Joseph, der haitianische Interimspremier, der nach dem tödlichen Attentat auf Präsident Jovenel Moïse die Regierung übernommen hat, tritt zurück. Das berichtet die New York Times. Damit zieht er sich aus dem Kampf mit Ariel Henry zurück, der sich auch als legitimer Premier sieht.

Moïse hatte am 5. Juli, keine 36 Stunden vor seinem Tod, den Neurochirurgen und Ex-Innenminister Henry zum bereits siebenten Premierminister seiner Amtszeit ernannt und damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Der Premierminister ist in Haiti Regierungschef. Da Henry zum Zeitpunkt von Moïses Ermordung bisher nicht vereidigt war, war jedoch der bisherige Premierminister Joseph im Amt geblieben.

Der 53 Jahre alte Moïse war in der Nacht zum 7. Juli in seiner Residenz von einer schwer bewaffneten Kommandotruppe überfallen und erschossen worden. Nach Polizeiangaben führten kolumbianische Söldner den Mord aus. Zu den Hintermännern sollen ein haitianischer Arzt, der in den USA wohnte, und ein Ex-Funktionär des haitianischen Justizministeriums gehören. (red, APA, 19.7.2021)