Die Rache der Tiere wird furchtbar sein, kleiner, verwöhnter Tommy Tiptop.

Quäle nie ein Tier zum Scherz, bald schon fühlst auch du den Schmerz!



Schrecklich ergeht es dem Protagonisten dieses Buches, einem kleinen Jungen, der die Geschöpfe der Natur, ob groß, ob klein, drangsaliert, quält und tötet. In "The Tribulations of Tommy Tiptop", einem Kinderbuch aus dem Jahr 1893, das nicht mit erschreckenden Abbildungen spart, erlebt Tommy in einem Albtraum alle Prozeduren, die er den Tieren angetan hat, am eigenen Leib.

Die riesige Hornisse ist Tommy auf den Fersen. Foto: University of Florida Digital Collections

Im ersten Teil des Buches erleben wir, wie Tommy unbarmherzig Katzen ertränkt, Hunde aufeinander hetzt, sie vor einen Wagen spannt und schlägt und Insekten die Beine ausreißt. Ein Tierquäler und Bösewicht par excellence.

Doch die Rache der Tierwelt folgt auf dem Fuß. In einem grausigen Traum fallen sie über ihn her, die Käfer, Ratten, Hasen und Hähne. Sie sind riesig und Tommy hat keine Chance, zu entkommen. Die Welt wird auf den Kopf gestellt. Nun wird der Täter zum Opfer. Die Illustrationen sind wahrlich grauenerregend. Und die Geschichte keine fröhliche Fabel, die Kindern eine kleine Weisheit lehren soll.

Die Rache der Katzen. Tommy wird ertränkt. Foto: University of Florida Digital Collections

Tommy wird aus seinem Bett entführt und im Nest der Vögel mit Würmern gefüttert. Foto: University of Florida Digital Collections

Tommy und sein Freund Johnny müssen kämpfen. Foto: University of Florida Digital Collections

Sehr gruselig: Tommy wird von den Insekten festgenagelt. Foto: University of Florida Digital Collections

Der gequälte Hahn macht Jagd auf die Jungen. Foto: University of Florida Digital Collections

Eine gewaltige Hornisse schnappt den kleinen Tommy. Foto: University of Florida Digital Collections

Ein paar Schläge für Tommy, der den Wagen zieht. Foto: University of Florida Digital Collections

Skurril: ein Fisch, der Tommy mit der Angel gefangen hat. Foto: University of Florida Digital Collections

Auch eine Puppe wehrt sich. Zu oft hat ihr Tommy Haare ausgerissen. Foto: University of Florida Digital Collections

Tommy im Papageien-Käfig. Foto: University of Florida Digital Collections

Herrje, Tommy hat nur noch ein Beinchen! Foto: University of Florida Digital Collections

Im Rattenkäfig. Foto: University of Florida Digital Collections

Hasen bei der Menschenjagd. Foto: University of Florida Digital Collections

Und die Moral von der Geschicht': Zertrete kleine Käfer nicht! Foto: University of Florida Digital Collections

Tommy als Gefangener. Und alle wilden Tiere stürzen auf ihn ein. Foto: University of Florida Digital Collections

Bekehrt sich Tommy nach diesem Albtraum? Wird er ein besserer Mensch, einer, der alle Geschöpfe respektvoll behandelt? Das Buch jedenfalls endet mit folgenden Zeilen, einer Lektion, die alle Leserinnen und Leser auf den richtigen Weg führen soll:



Andere glücklich zu machen ist unsere Pflicht und bringt seine eigene Belohnung mit sich, und insbesondere ist es unsere Aufgabe, freundlich

und barmherzig zu allen Tieren zu sein. (To make others happy is our duty, and brings its own reward with it, and especially it is our duty to be kind and merciful to all animals.)

Sie können das Buch hier nachlesen: The Tribulations of Tommy Tiptop (University of Florida Digital Collections). (Kurt Tutschek, 28.7.2021)

