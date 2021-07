Grafik: DER STANDARD

Von Robert Lechner

Vorneweg: Den Lobautunnel mag niemand, denn niemand bohrt freiwillig in 60 Meter Tiefe Löcher für eine Straße. Die Schaffung von Wohnungen und Arbeitsplätzen für 150.000 Menschen braucht aber Wien, die Ostregion und deshalb die ganze Republik. Und nur deshalb braucht es diesen dämlichen Straßentunnel als zusätzliche Donauquerung zwischen Praterbrücke und Hainburg, wie sie sich auch in allen Wiener Regierungsprogrammen von Rot-Grün fand.

Infrastrukturbauten erregen landauf, landab die Gemüter, unabhängig davon, ob es sich um die Bahn (Semmering!), Straße oder den Ausbau erneuerbarer Energiesysteme handelt. Der Umweltschutz steht richtigerweise im Fokus: Jede gebaute Infrastruktur braucht Fläche, prägt die Landschaft und das Ökosystem.

Wer also heute für den noch benötigten Infrastrukturausbau eintritt, sollte sich "warm anziehen": Der Widerstand kommt garantiert. Die Errichtung einer Nordostumfahrung Wiens liefert schon deshalb den aufgelegten Elfmeter für den öffentlichen Aufschrei. Stadtstraße und S 1 seien als "Prestigeprojekte" abzulehnen, gehörten einer "ewig gestrigen" Planungsphilosophie ("Betonierer") an; der Planungsanlass sei nicht mehr aktuell. Dass die rund 30-jährige Geschichte des Wiener Außenrings mit einer (demokratiepolitisch berechtigten) Fülle an Einsprüchen bis in die letzten Instanzen zusammenhängt, wird gerne vergessen. Wenn die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Verfahren als inhaltlicher Maßstab dienen sollen, konnten die österreichischen Behörden bislang keinen Versagungsgrund anerkennen. Sei’s drum, der Instanzenweg ist noch nicht abgeschlossen.



"Die Haupterschließungsstraßen in der Donaustadt sind am Limit."

Wenn aber nun damit begonnen wird, dass der eigentliche Anlass für diesen schon eingangs als dämliche Notwendigkeit bezeichneten Straßenbau infrage gestellt wird, verlässt man den Boden der Realität. Die Donaustadt hatte 1990 knapp über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, heute sind es über 200.000, bis 2030 wird man gemeinsam mit den Nachbargemeinden wohl auf weit über 300.000 Menschen kommen. Die Haupterschließungsstraßen in der Donaustadt sind am Limit, immer häufiger wird in Wohngebiete ausgewichen.

Wien hat mit der frühzeitigen U-Bahn-Erschließung in die Seestadt eine wichtige Vorleistung erbracht, die endlich fixierte Wien-weite Parkraumbewirtschaftung ist ein nächster Schritt zur Verkehrsvermeidung, mehrere Straßenbahnprojekte sind in der Pipeline. In der Seestadt Aspern und in Entwicklungsgebieten wie Hausfeld und Berresgasse droht nun trotzdem Baustopp, im Falle der Seestadt gilt aufgrund eines UVP-Bescheids: Bevor keine Anbindung an das höherrangige Straßennetz realisiert ist, darf nicht mehr weiter besiedelt werden. Auch dafür haben Gegnerinnen und Gegner eine "Erklärung" parat: Dass die Umsetzung mit dem Vorhandensein hochrangiger Straßeninfrastruktur verknüpft ist, sei "konstruiert" und am Ende selbstverschuldet. Warum sich ausgerechnet Europas größtes Stadtentwicklungsgebiet eine Auflage herbeiwünschen soll, die zum Projektabbruch führt, hat wohl eher mit Verschwörungstheorien zu tun als mit der Realität.

Gesamthaft scheitern?

Unter der grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou wurde vor drei Jahren eine Alternativenprüfung mit folgendem Ergebnis veröffentlicht: Bei 50 Maßnahmen und Empfehlungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs (in und rund um Wien), der Verkehrsberuhigung und Rückeroberung des öffentlichen Raums gibt es zwei für den Straßenbau, und diese lauten Stadtstraße und Lobautunnel. Auch Fragen zum Klimaschutz wurden behandelt, Kurzergebnis: Wird der benötigte Wohn- und Arbeitsraum ausschließlich im nordöstlichen Umland errichtet, sind erhöhte Zersiedelung, vermehrter Energiebedarf und daher mehr Treibhausgase die logische Konsequenz. Und werden die in der Alternativenprüfung angeführten Maßnahmen nicht gesamthaft umgesetzt, dann droht man gesamthaft zu scheitern. So wie es derzeit aussieht, ist man kurz davor. (Robert Lechner, 20.7.2021)