Mit einer umjubelten "Jedermann"-Premiere haben die Salzburger Festspiele am Samstagabend die Saison eröffnet. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg/Wien – Die Salzburger Festspiele und die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg haben am Montagabend bekanntgegeben, dass ein Besucher des Festivals am Samstagabend positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die betroffene Person habe vorgestern die Premiere des "Jedermann" besucht. "Die infizierte Person war vollimmunisiert", hieß es in der Aussendung der Festspiele. Dennoch verschärfen die Festspiele ihr Präventionskonzept: Ab sofort muss jeder Besucher eine FFP2-Maske tragen.

Wegen der Personalisierung der Eintrittskarten als Teil des umfangreichen Präventionskonzepts konnten Mitarbeiter des Festivals die Daten von 44 Kontaktpersonen den Behörden übermitteln. "Das Contact-Tracing ist in vollem Gange", wurde erklärt. Die entsprechenden rechtlichen Vorschriften und die Maßnahmen des Präventionskonzepts seien vollumfänglich umgesetzt worden.

"Gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde und dem Expertenbeirat haben wir aufgrund dieses bedauerlichen Falles entschieden, dass wir nun die vorgesehene nächste Sicherheitsstufe des Präventionskonzepts umsetzen werden: Ab morgen ist das Tragen der FFP2-Maske für jede Besucherin und jeden Besucher in allen Spielstätten verpflichtend", erklärte der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele, Lukas Crepaz. Wie geplant, werde das Präventionskonzept weiterhin den Entwicklungen der Pandemie angepasst. (APA, 18.7.2021)