Der jugendliche Pilot neben seinem Flieger. Foto: AP / The Press of Atlantic City / Matthew Strabuk

Atlantic City– Ein Kleinflugzeug ist auf einer Schnellstraße im US-Staat New Jersey notgelandet. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montagmittag (Ortszeit) niemand, wie Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der 18-jährige Pilot hatte demnach von Motorproblemen berichtet und versucht, zum nahe gelegenen Flughafen in Ocean City zu fliegen.

Ein ungewöhnliches Verkehrshindernis. Foto: AP / The Press of Atlantic City / Matthew Strabuk

Schließlich landete er aber auf einer Autobahnbrücke, die Ocean City und Somers Point miteinander verbindet. Dort hatte er eine Lücke im Verkehr entdeckt. "Es war ganz schön gruselig", sagte ein Augenzeuge dem Sender 6 ABC. (APA, dpa, 20.7.2021)