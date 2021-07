Israels Raketenabwehr konnte ein Geschoß abfangen, das andere schlug in unbewohntem Gebiet ein. Foto: imago stock&people

Jerusalem – Aus dem Libanon sind nach Angaben des israelischen Militärs zwei Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Eine der Raketen sei abgefangen worden, die andere auf unbewohntes Gebiet auf der israelischen Seite der Grenze gefallen, so die Armee am späten Montagabend. Nach Angaben der Streitkräfte gab es zunächst keine Schäden oder Verletzte. Als Reaktion habe das Militär mit Artilleriefeuer reagiert. Wer für den Raketenbeschuss verantwortlich war, ist noch unklar.

Zuletzt hatte es 2006 einen Krieg zwischen der schiitischen Hisbollah-Organisation und Israel gegeben. Sie kontrolliert mit ihrer Miliz unter anderem den Südlibanon und damit die Grenze zu Israel, wo es immer wieder zu Spannungen kommt.

Syrien berichtet von Luftangriff aus Israel

Unterdessen berichteten syrische Staatsmedien am Montag, dass ein israelischer Luftangriff in der Region um Al-Safirah in der Provinz Aleppo abgefangen wurde. Laut Kräften der syrischen Opposition habe der Raketenangriff iranischen Revolutionsgarden gegolten, die in der Nähe eine Basis und ein Waffenlager betreiben.

Die syrische Armee bestätigte das Ziel der Raketen nicht. Ein Sprecher sagte, dass der Schaden erst evaluiert werden müsse. Die meisten der israelischen Raketen, die versuchten, noch nicht näher bekannte Ziele zu treffen, seien abgeschossen worden.

Hörbare Explosionen

Ein israelischer Armeesprecher sagte, dass Berichte ausländischer Medien nicht kommentiert werden. Allerdings berichteten Zeugen von hörbaren Explosionen über Aleppo. Der Luftangriff wäre der erste seit Angelobung der neuen israelischen Regierung unter Premierminister Naftali Bennett.

Laut westlichen Geheimdienstquellen seien Israels Angriffe auf Syrien Teil eines Schattenkrieges, der von den USA geduldet wird und Irans militärische Macht in der Region zurückdrängen soll ohne größere Konflikte auszulösen. (APA, Reuters, 20.7.2021)