Ende letzten Jahres nahm die Möglichkeit, in einer Teststraße – später auch selbst oder in einer Apotheke – einen kostenlosen Antigen-Schnelltest zu machen, ihren Anfang. Mittlerweile sind Corona-Tests in vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken und ermöglichen vor allem jenen, die noch nicht geimpft sind, den Zugang zu Frisören, Restaurants oder Clubs. Auch die Alles-gurgelt-PCR-Tests werden nun schrittweise in ganz Österreich angeboten. Bislang musste man für Tests nicht bezahlen.

Mehr Impfen, weniger testen?

Dazu äußerte sich kürzlich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der ein mögliches Ende der Kostenlosigkeit in den Raum stellte. Auch Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker forderte, dass die Corona-Tests nach dem Sommer etwas kosten sollten – auf diesem Weg könnte die Impfung für manche vielleicht attraktiver werden. Bis in den Herbst sollen diese aber jedenfalls gratis bleiben, dann wird die Lage neu bewertet. Dass kostenpflichtige Tests weniger die Impfbereitschaft steigern würden, als dass sie zu einer Erhöhung der Dunkelziffer an Infizierten führen könnten, meint SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher. Was meinen Sie:

