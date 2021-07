Etwa weil sich da nach einer kleinen Kurve plötzlich eine weite Senke auftut. Nicht einfach grün, sondern "sattgrün". "Auf dem Falken" heißt der kleine Gipfel gegenüber (1.877m) südlich davon ragt der Biberkopf knappe 2.600 Meter in die Höhe: Was auf der Karte ein kleiner See (Schänzlsee) ist, ist in Wirklichkeit manchmal eher sumpfig. Mit dem Bächlein (der Bürgerbach), das aus ihm in Richtung Bayern sprudelt, kann dieses Eck in Sachen Heimatfilmkompatibilität aber trotzdem mit dem Körbersee mithalten.