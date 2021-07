Jeff Bezos will heute um 15 Uhr mit seinem Raumschiff New Shepard ins All fliegen. Der Livestream beginnt 90 Minuten vorher

Die Bewohner von Van Horn machen per Graffiti Stimmung für den Raumflug. Foto: Reuters/JOE SKIPPER

Heute, am 20. Juli, wird Jeff Bezos ins All fliegen und damit in die Fußstapfen eines ebenfalls äußerst wohlhabenden Hobbyastronauten, Richard Branson, treten. Vom Start bis zur Landung soll der Flug lediglich elf Minuten dauern, als Raumschiff kommt die von Bezos' Weltraumfirma Blue Origin hergestellte New Shepard zum Einsatz. Der Weltraumflughafen ist das texanische Van Horn, welches etwa zwei Stunden von El Paso entfernt ist.

Bezos-Raumflug als Livestream

Der Start ist – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit – für 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt. Und freilich darf auch die Allgemeinheit an diesem PR-Schauspiel des reichsten Mannes der Welt teilhaben. Auf der Website von Blue Origin ist ein Livestream eingerichtet, der bereits 90 Minuten vorher – also ab 13.30 Uhr hiesiger Zeit – beginnt. Nachfolgend wurde der dazugehörige Youtube-Stream auch auf derStandard.at eingebettet.

Blue Origin

Wer lieber liest als schaut, der kann das Spektakel freilich auch über den Twitter-Stream von Blue Origin verfolgen, auf dem die Hobbyastronauten zuletzt ein schönes Erinnerungsfoto veröffentlicht haben.

Die Crew des Bezos-Raumflugs

Jeff Bezos wird nicht allein ins All fliegen, sondern ein paar Gäste mitbringen. Zu diesen gehören sein Bruder Mark Bezos, die 82 Jahre alte Pilotin Wally Funk und Oliver Daemen – ein 18 Jahre alter Highschool-Absolvent, der der erste zahlende Kunde an Bord der New Shepard sein wird.

Blue Origin gibt nicht bekannt, wie viel Daemen für den Flug gezahlt hat. Gegenüber CNN hatten mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt, dass das Ticket von Daemens Vater, Joes Daemen, bezahlt wurde, der wiederum Gründer und CEO der in den Niederlanden beheimateten Somerset Capital Partners ist. Zuvor hatte eine unbekannte Person 28 Millionen Dollar für das Ticket gezahlt, dann jedoch wegen "terminlicher Überschneidungen" abgesagt.

Daemen wird zugleich auch der jüngste Mensch sein, der jemals ins All geflogen ist. Funk wiederum ist die älteste Astronautin aller Zeiten. Sie wurde vor einem halben Jahrhundert für das Mercury-Programm der Nasa trainiert und gilt nun als Ehrengast auf dem Flug ins All. (stm, 20.7.2021)