Asten – Eine 37-jährige Frau ist am Dienstag in Asten im Bezirk Linz-Land in Oberösterreich mit einem Messer schwer verletzt worden. Der mutmaßlicher Täter, ihr 40-jähriger Ehemann, ist flüchtig. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Die Ermittler vermuten, dass die Tat im Zuge eines Beziehungsstreits verübt wurde. Die Hintergründe seien aber vorerst nicht bekannt. Eines der Kinder alarmierte die Polizei. Das Opfer wurde in das Uniklinikum Linz eingeliefert.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete eine Fahndung nach dem Flüchtigen und dessen Festnahme an. (APA, 20.7.2021)