Mit ein paar innovativen Ideen will man sich mit Größen wie "Valorant" und "Call of Duty Warzone" messen

Die Fraktionen bedienen sich bekannter Gadgets aus den bisherigen Tom-Clancy-Spielen. Foto: Ubisoft

Mit seinem neuen Shooter "XDefiant" will es Ubisoft der starken Konkurrenz nachtun und mit einem Free-2-Play-Shooter den Markt erobern. Ein interessantes Design und innovative Kniffe sind gute Vorzeichen, um es mit "Call of Duty Warzone" und "Apex Legends" aufnehmen zu können.

Bekannte Marke

Das Alleinstellungsmerkmal von "XDefiant" ist zunächst einmal das bekannte Tom-Clancy-Branding, das so viele Ubisoft-Spiele ziert. Zwar hat der mittlerweile verstorbene Autor nie etwas von der Marke XDefiant gehört, doch basieren die Fraktionen im Spiel, aus denen sich der Spieler eine auswählen muss, auf Tom-Clancy-Vorlagen. Die Wolves stammen etwa aus "Ghost Recon", Echelon aus "Splinter Cell" und die Cleaners aus "The Division".

Die verschiedenen Fraktionen unterscheiden sich primär durch ihr individuelles Design. Bewaffnet können die Figuren unabhängig von ihrer Zugehörigkeit werden. Das heißt, egal für welche Fraktion man sich entscheidet, alle Waffen sowie zusätzliche Ausrüstung können getragen werden. Wie es sich mit Spezialfähigkeiten verhält, weiß man noch nicht.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, die aktuell im Shooter-Genre ihre Zielgruppe bedienen, setzt das Spiel nicht auf ein sich verkleinerndes Spielfeld, auch genannt Battle Royale. Stattdessen scheinen eher klassische Modi, etwa Domination oder Eskortmissionen, die Teams im Spiel zu beschäftigen. Gespielt wird sechs gegen sechs.

Neben realistischen Waffen stehen den Teams allerlei Gimmicks zur Verfügung. Tarnvorrichtungen, Schilde, stationäre Geschütze und andere Eigenheiten kann man als Spieler offenbar mitführen.

Ubisoft North America

Erwartungshaltung

Bei einem Free-2-Play-Shooter, das Spiel erscheint kostenlos, darf man zunächst einmal skeptisch sein. Wie wird Ubisoft versuchen, sich das Geld für die Entwicklung zurückzuholen? Mit Sicherheit wird es nachträgliche Erweiterungen geben, für die man eventuell zahlen muss. Ein aktuelles Beispiel aus dem Hause Ubisoft, "Rainbow Six Siege", zeigt allerdings, dass es der französische Spielehersteller mittlerweile versteht, mit fairen Mitteln Geld zu verdienen.

So kann man davon ausgehen, dass neue Maps und Fraktionen vielleicht sogar kostenlos nachgeliefert werden, optische Verschönerungen für Waffen und Charaktere jedoch gekauft werden müssen. Das funktioniert etwa bei "Rainbow Six Siege" aktuell sehr gut und könnte so im Idealfall dafür sorgen, dass man tatsächlich kein Geld für das Spiel ausgeben muss.

Ein genaues Erscheinungsdatum für "XDefiant" hat Ubisoft noch nicht genannt, für den PC soll allerdings bereits am 5. August eine Beta starten. Dort will sich Ubisoft laut erstem Trailer Feedback von den Spielern holen, das man noch in "XDefiant" einbauen will. Als Plattformen wird man PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Luna und wie erwähnt PC bedienen. (aam, 20.7.2021)