Subaru hat einen Grund zum Feiern, der japanische Allradpionier hat soeben eine Schwelle durchbrochen: Mehr als 20 Millionen Allradfahrzeuge hat die Marke mit dem Sternbild der Plejaden im Emblem in 49 Jahren produziert – 1972 machte der Leone den 4WD-Auftakt.

Die Frontpartie wurde überarbeitet, die Unterschiede finden aber nur Subaru-Kenner auf Anhieb. Die neue Farbe nennt sich Plasmagelb, und beim Allrad neu im XV ist der X-Mode: Geländeassistent per Knopfdruck.

Schon deshalb haben wir uns gern den aktuellen Typ mit der römischen 15 als Kennung angesehen, den XV. Wie alle Subarus setzt auch der SUV auf symmetrischen Allradantrieb, bei dem Kurbelwelle, Getriebe, Kardanwelle und Differenzial in Längsachse angeordnet sind. Dies und der ebenfalls traditionelle Boxermotor bewirken einen niedrigen Schwerpunkt und ausgewogene Achslastverteilung, weshalb der XV sich bei überarbeiteter, sehr komfortabler Fahrwerksauslegung wunderbar neutral ausbalanciert fährt.

Ewige Nörgelei

Um den Flottenverbrauch runterzukriegen, setzt Subaru bei Forester und XV auf Mildhybrid, beim neuen Outback nicht. Auf dem Papier sollen dabei im urbanen Einsatz bis zu elf Prozent Spritersparnis drin sein. Klingt nicht übel, ist aber bei brütenden Temperaturen um die 35 Grad schwer seriös zu verifizieren – bei unserem Testverbrauch von 8,7 l / 100 km gehen bestimmt 1,5 Liter auf das Konto der Klimaanlage.

Beim e-Boxer gesellt sich ein E-Motor mit 12,3 kW zum 150-PS-Sauger, was im Drehzahlkeller für erhöhte Spritzigkeit sorgt. Der Hersteller verweist zudem auf eine neue adaptive Getriebesteuerung.

Der XV ist Subarus jüngste Baureihe, 2011 unter anderem geschaffen, um die ewige Nörgelei über unkonventionelles Design partiell zu beenden, und in der Tat wirkt auch die zweite Generation optisch am konventionellsten, für viele: am gefälligsten. Mit knapp 4,5 m Länge bleibt er überdies halbwegs kompakt – und in Summe eine rundum passable Erscheinung. (Andreas Stockinger, 31.7.2021)