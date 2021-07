Am Donnerstag sollen gleichzeitig Lockerungen und Verschärfungen der Maßnahmen in Kraft treten: In Clubs gelten dann nur noch zwei G, die Maskenpflicht soll großflächig fallen. Doch Wien könnte ausscheren

Die FFP2-Maske gehört bereits der Vergangenheit an. Am Donnerstag soll auch in großen Teilen des Alltags der Mund-Nasen-Schutz fallen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Am Donnerstag fällt im Handel großteils die Maskenpflicht. Laut der neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums muss man dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs – also etwa in Apotheken, Drogerien und im Lebensmittelhandel – Mund und Nase verhüllen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt entgegen früheren Ankündigungen jedoch die Maskenpflicht aufrecht.

Wie die Bundeshauptstadt vorgehen will, war am Dienstag allerdings noch offen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beriet da noch mit seinen Expertinnen und Experten über die Maßnahmen des Bundes. Zuletzt fuhr Wien einen weitaus strengeren Kurs. So akzeptiert die Stadt etwa – im Gegensatz zu den restlichen Bundesländern – sogenannte Wohnzimmertests nicht als Eintrittskarte, und die Drei-G-Regel gilt für Kinder ab sechs Jahren, bundesweit sind es zwölf Jahre.

Wien könnte nun verschärfen und beispielsweise in weiteren Innenräumen auf der Maske bestehen. Eine Entscheidung über die weiteren Maßnahmen kündigte man im Rathaus bis spätestens Mittwoch an.

Außerdem tagt, während laut Bundesregierung ab Mittwoch maskenfrei geshoppt werden soll, auch gleichzeitig die Corona-Taskforce der Regierung. Da zuletzt wegen der stark ansteckenden Delta-Variante die Neuinfektionszahlen deutlich gestiegen sind, könnte es dabei zu neuerlichen Verschärfungen kommen.

Schärfere Regeln im Club

Schon vergangene Woche hatten sich nach einem Treffen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) auf Nachschärfungen der Drei-G-Regel in der Nachtgastronomie und beim grünen Pass geeinigt: Letzteren sollen Geimpfte ab 15. August nur noch bei einer Vollimmunisierung erhalten. Ab Donnerstag ist in Clubs der Zutritt nur noch für Geimpfte und jene Personen erlaubt, die einen negativen PCR-Test dabei haben. Außerdem bleibt die Registrierungspflicht bestehen.

Das restriktivere Vorgehen in den Clubs führte nun auch dazu, dass sich nach und nach Länder melden, um es Wien gleichzutun und über das Projekt Alles gurgelt kostenlose PCR-Tests anbieten werden. Vorerst in drei oberösterreichischen Bezirken startete am Montag das Projekt in Linz, am 2. August folgen die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck. Werden die Tests gut angenommen, soll das ganze Bundesland gurgeln. Mitte August will dann auch Kärnten starten. Sobald Bestellungen beim Bund möglich sind, würden diese durchgeführt, hieß es am Dienstag aus Klagenfurt.

Neben der Verordnung der neuen Maßnahmen kündigten Mückstein und Köstinger auch schärfere Kontrollen der Gastronomie zur Einhaltung der drei Gs an. Zusätzlich zu verstärkten Kontrollen können seit kurzer Zeit auch die Behörden Strafen bei Verstößen schneller ahnden. Der Grund für das schärfere Vorgehen: Zuletzt kam es zu gehäuften Infektionen in der Gastronomie.

Cluster im Lokal

In Linz wird etwa derzeit fieberhaft rund um einen Corona-Cluster in einem Lokal ermittelt. Das Kuriose dabei: Es gibt offenbar mittlerweile 14 Covid-Infizierte, die auf das Lokal zurückgehen; allerdings haben sich nur zwölf Gäste in dem entsprechenden Zeitraum dort registriert. Die Stadt hatte zuvor dazu aufgerufen, dass alle, die in der Nacht von Freitag, 9. Juli, auf Samstag, 10. Juli, in dem Lokal gewesen sind, auf Symptome achten sollen, da eine mit Covid infizierte Person in dem Lokal gewesen sein dürfte.

Ein Corona-Cluster rund um eine Bar in Kaprun im Pinzgau zählt mittlerweile 52 Infizierte. Der Cluster geht auf eine infizierte Lokalbesucherin zurück. Beim Land geht man davon aus, dass die Delta-Variante für die vielen Infektionen verantwortlich ist. Auch der Fall eines Cafés in der Stadt Salzburg, wo sich drei Infizierte über mehrere Tage aufgehalten haben, wächst mittlerweile zu einem Cluster. Zumindest acht Personen wurden positiv getestet, die auf das Lokal zurückzuführen sind. Für Aufregung sorgte in Salzburg auch eine Infektion bei der Premiere des "Jedermann" bei den Festspielen. Der Besucher war vollimmunisiert, hieß es in einer Aussendung. Der Fall sorgt für 44 Kontaktpersonen, die durch die Personalisierung der Eintrittskarten der Behörde gemeldet werden konnten.

Weitere Verschärfungen

Neben dem härteren Vorgehen in der Gastronomie wurden vergangene Woche allerdings weitere Vorschläge des Gesundheitsministers auf die lange Bank geschoben. Diese sollen beim Taskforce-Treffen am Donnerstag aufs Neue diskutiert werden. Mückstein will dann erneut auf verpflichtende PCR-Tests für Reisende aus Risikogebieten und eine Erweiterung der Länder und Regionen, die als solche erfasst sind, pochen.

Eine epidemiologische Abklärung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zeigte zuletzt, dass mittlerweile fast ein Drittel aller Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Reisen zurückgeht. Demnach ließen sich 31,1 Prozent aller der in der Woche von 5. bis 11. Juli geklärten Fälle auf Reisetätigkeiten zurückführen. In der Woche davor (von 26. bis 28. Juni bis 4. Juli) waren es 25,3 Prozent. (Oona Kroisleitner, Stefanie Ruep, 20.7.2021)