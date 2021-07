Am 17. und 18. Juli 2021 hat in Steyr ein großes Treffen der STANDARD-Coronatickercommunity stattgefunden. Ein kreativer Nachbericht für alle, die dabei waren, aber auch jene, die es nicht geschafft haben

Wir sind Ente! Foto: privat

Steyr – Es war einmal eine kleine Ente, die tickerte für ihr Leben gern. Wenn der Schmäh mit ihren Freund:innen aus der STANDARD-Community lief, dann fühlte sie sich gleich gar nicht mehr so allein im Lockdown. Selbst die Gadsen schloss sie irgendwie ins Herz. Doch eines Tages versetzte eine ominöse Nachricht die Tickerwelt in Aufruhr: "Vieles wird für immer geschlossen werden", schrieb der Vosatka Michi ganz unbedarft – ohne zu wissen, welche Wirkung seine Worte haben würden.

Beweisstück A Foto: Wanda Stock

Eine der ersten Reaktionen auf Beweisstück A. Foto: Screenshot

Auch "Ich schwenk die Fahne" machte sich Sorgen um seine Zukunft ohne Ticker. Foto: Screenshot

Sollte der Ticker etwa ganz still und heimlich beendet werden?! Das kann doch nicht sein! Auf Panik folgte Protest, der sich in einer nie da gewesenen Welle (keine Infektionswelle) auf der rechten Tickerseite (nicht politisch gemeint) entlud. Tickerant:innen aus aller Welt vereinigten sich und skandierten "#TickerBleibt". Was damals noch niemand wusste: Schon der große, US-amerikanische Literat Ernest Hemingway hat während der Spanischen Grippe den Begriff des "Vosatkerns" geprägt. Er bezeichnete damit das Sekkieren von einsamen, in sozialer Isolation lebenden Menschen, welche online ihren letzten Rettungsanker gefunden haben – so lange, bis sie einen Herzkasperl kriegen.

Foto: Screenshot

Als die Ente sah, wie aufgewühlt ihre Freund:innen waren, überkam auch sie die Empörung. Da hatte sie eine Idee, die alles wieder ins Lot bringen sollte. Ein Ticker-Betriebsrat wurde gegründet und kurzerhand ein Wappla (ohne Wahl, aber dennoch zum Wohle der Gesellschaft) zu seinem Vorsitzenden ernannt. Die Ente übernahm die Organisation der ersten offiziellen Jahreshauptversammlung. Eine zynische Dame, welche für ihr Leben gerne Listen schrieb, wenn sie nicht gerade Sexisten in ihre Schranken wies, und ein Herr, der etwas Wirr Warr im Kopf war, boten ihre Hilfe an. Die Ente nahm ihren Wanda Stock, schwang sich auf ihr abgelehntes Polizeipferd und machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Austragungsort.

Da kam ein besonders edelmütiger Tickerant auf die Gruppe zu und sagte: "Bei mir soll euer Festzelt stehen. Auf dem Parkplatz in Steyr!" Und so kam es, dass das Tickertreffen in Steyr seinen Anfang nahm. (bar, jop, 23.7.2021)

An diesem Punkt bitten wir die Community (es waren ja viele dabei), die Story in den Kommentaren zu vervollständigen. Achtet bitte auf die Persönlichkeitsrechte der einzelnen Teilnehmer:innen – wir sind auf eure Beiträge gespannt!

Es wurden fleißig grüne und rote Stricherln verteilt beim Tickertreffen. Foto: privat

Auch Merchandise gab's. Als T-Shirt ... Foto: Johannes Pucher

... oder als Fetzn (Copyright: abgelehntes Polizeipferd) Foto: Johannes Pucher

Und was wäre ein STANDARD-Tickertreffen ohne Gadse?! In diesem Fall sogar ein Babyexemplar auf dem Campingplatz. Foto: privat