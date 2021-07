Die Berichte, die uns seit vergangener Woche erreichen, sind wirklich dramatisch. Überschwemmungen in Deutschland und Regionen in Westeuropa haben hunderte Todesopfer gefordert. Und auch in Österreich stehen Menschen nach der Flut vor Trümmern und Millionenschäden. Während die Aufräumarbeiten seit dem Wochenende auf Hochtouren laufen, wird jetzt die Debatte über die Fehler und Schuldigen in dieser Katastrophe immer lauter. Deshalb sprechen wir heute mit Stefanie Ruepp über die Situation in Salzburg und Hallein und darüber, welche Umstände dort zu den massiven Überschwemmungen geführt haben. Danach erzählt uns Colette Schmidt aus Berlin vom angeblichen Versagen des Katastrophenschutzes in Deutschland und davon, wie die Politik die Situation ausschlachtet. Und im Anschluss erklärt uns Julia Sica, wieso uns der menschgemachte Klimawandel und die zunehmende Bodenversiegelung noch viele Katastrophen dieser Art bescheren dürften und ob und was wir dagegen tun können. (red, 20.7.2021)



