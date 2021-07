PARALYMPICS: Die Spiele nach den Spielen

540 Entscheidungen: 26. August bis 6. September

"Meet the Superhumans" hieß es 2012 in London, als punkto Paralympischer Spiele ein neuer Maßstab gesetzt wurde. 2,7 Millionen Zuseher kamen zu den Bewerben, im Gastgeberland zählten Paralymics-Erfolge nicht weniger als die vorhergegangenen Olympiasiege.

Rio de Janeiro 2016 war nur ein Abklatsch. Und die Gefahr, dass die Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit körperlichem Handicap speziell während der Pandemie in Japan wieder zur reinen Pflichtübung des Veranstalters verkommen, ist groß. Dabei hat sich die Szene seit den ersten Paralympics am Olympiaschauplatz (1988 in Seoul) extrem professionalisiert. Auch bei den Paralympics ist das Dabeisein längst nicht mehr alles. "Citius, altius, fortius" ist auch hier das Motto. Ein unfreiwilliger Star der Szene, der unterschenkelamputierte deutsche Weitspringer Markus Rehm (Bild), wäre auch im olympischen Weitspringen, das er lieber wahrgenommen hätte, ein Finalanwärter.

Österreich schneidet bei Paralympics traditionell deutlich besser als bei Olympischen Spielen ab. In Rio feierte der zuständige Verband ÖPC einmal Gold sowie je viermal Silber und Bronze. In Tokio bringt das ÖPC 24 Sportlerinnen und Sportler in insgesamt acht Disziplinen an den Start – sechs Medaillen sind das Ziel. (Sigi Lützow)



