Im neuen Update geht es in erster Linie um das Tunen von neuen Autos. Außen und innen, versteht sich. Foto: Rockstar

Rockstar Games

Seit Mai mache ich fast täglich die Straßen von "GTA Online" unsicher. Meine Geschäfte laufen, die Garage ist gut gefüllt, und den ertragreichen Cayo Perico Heist habe ich etwa ein Dutzend Mal absolviert. Langsam machte sich jedoch Ernüchterung breit. War es das? Ist es Zeit, wieder andere Spiele anzusehen?

Als hätte Entwickler Rockstar das durch meine Wiener Herkunft geschulte Jammern vernommen, erschien am 20. Juli die neue Erweiterung "Los Santos Tuners". Im Mittelpunkt, das war vorher schon bekannt, würde die Autotuner-Szene stehen. Nach dem teils genussvollen und teils schmerzhaften Konsum der ersten acht "Fast & Furious"-Filme war klar, dieses Update muss ich mir genauer ansehen.

Meine bescheidene Garage. Foto: Screenshot

Treffpunkt Autowerkstatt

Eines macht "GTA Online" perfekt: dem Spieler das Geld aus der Tasche ziehen. Zehn neue PS-Monster warten zu teils horrenden Preisen darauf, vom Autofan gekauft zu werden. Dazu warten Tuning-Möglichkeiten, die Nichtmilliardäre den Benzinschweiß nicht nur von der Stirn perlen lassen. Gut, dass ich darauf vorbereitet war und ohne großes Zögern auf Einkaufstour gehen konnte. Als Fan von Muscle-Cars war der Vapid Dominator GTT meine erste Wahl. Für rund 1,2 Millionen konnte ich das Monster auch gleich zu einem echten "Wien Diesel" aufmotzen.

Da die US-Schlitten leider für Automatikfahrer wie mich quasi unsteuerbar sind, folgte dann um knapp zwei Millionen der Karin Calico GTF, mit dem ich mich dann zum neuen Hotspot der Stadt wagte, dem LS Car Meet. Hier müssen (endlich) die Waffen schweigen, und es geht tatsächlich rein um das gemeinschaftliche Bestaunen von getunten Autos. Auf einem Podest wartet wöchentlich ein neues Tuning-Car, dass durch das Erledigen bestimmter Aufgaben gewonnen werden kann. Diese Woche reicht es, drei Mal bei einem Rennen unter die Top-drei-Fahrer zu gelangen. Sogar ich habe das geschafft und zähle deshalb bereits jetzt drei neue Boliden in meiner Garage.

Die Innereien des Autos zu verändern bringt nur Liebhabern und Angebern etwas. Foto: Screenshot

Pimp my ride

Im LS Car Meet werden nicht nur besagte Rennen gestartet, man kann auch auf einer Teststrecke mit dem Auto seiner Wahl üben oder anderen Spielern beim Tunen ihres Fahrzeugs zuschauen. Gut, die Zeit habe ich natürlich nicht, weshalb ich mich für das neue Business interessiere, welches das Update bietet.

Nötig, um das neue Geschäft in Angriff zu nehmen, ist eine Garage. "Habe ich schon", werden die meisten Spieler sagen, aber natürlich handelt es sich um eine neue Gebäudeart, in die investiert werden muss. Mit rund 1,5 Millionen ist man dabei, außer man ist Prime-Kunde, der sein Konto mit "GTA Online" verknüpft hat. Dann gibt es in diesem Monat eine Garage geschenkt. Jackpot!

Eines vorweg: Investiert weder in die überteuerten Mitarbeiter oder die sinnfreie Hebebühne! Dieser Geschäftszweig, auf den ich hier gar nicht näher eingehen will, kostet euch primär Zeit. Besser ist, sich im ersten Stock an das weiße Brett zu stellen und die neuen Mini-Heists in Angriff zu nehmen. Diese beinhalten jeweils zwei Vorbereitungsmissionen, die in einem "Fast & Furious"-ähnlichen Finale enden. Motivierte Naturen versuchen sich alleine an diesen Aufgaben, richtige Männer bringen ihre Familie mit an den Start.

Überholspur

Wenn man die drei Heists, von denen jeder rund eine Stunde benötigt, erledigt hat, sollte man wirklich ein Rennfan sein, um das neue Update weiter genießen zu können. Mehr gibt es nämlich nicht. Sieben Autos werden in den nächsten Wochen noch nachgeliefert, die dann ebenfalls um viel Geld aufgerüstet werden können. Wer besonders motiviert ist, sammelt in der Stadt ein paar USB-Sticks, auf denen sich neue Tracks befinden.

Die Rennen, das darf man ruhig noch anbringen, machen Spaß und es sind gute Möglichkeiten, die neuen Fahrzeuge an deren Limits zu bringen. Für die Heists müssen zumindest im Finale ebenfalls die neuen Boliden herhalten, was eine schöne Rückkehr zu den Ursprüngen des Spiels ist. Keine fliegenden Motorräder, keine Jets und keine Laserkanonen. Es geht um Autos. Es sollte immer um Autos gehen.

Die Heists bringen ein wenig Geld, man kann sie aber auch spielen, weil sie Spaß machen. Foto: Screenshot

Fazit

Mit einem Faible für schnelle Autos sollte man sich das neue Update unbedingt ansehen, speziell wenn die Taschen durch vergangene Abenteuer in "GTA Online" prall gefüllt sind. Gemeinsam mit Freunden sind sowohl die Heists als auch eigens angelegte Rennen ein großer Spaß, der allerdings genauso schnell gemeistert werden kann, wie ein durchschnittlicher "Fast & Furious"-Teil dauert. Danach werden vor allem Sammler und Bastler noch Freude am Spiel haben beziehungsweise Leute, die nicht alleine durch Los Santos brettern müssen.

Mit dem Wissen, dass im November endlich die Next-Gen-Anpassungen für Playstation 5 und Xbox Series X/S warten, ist "Los Santos Tuners" eine gute Gelegenheit, die eigene Garage nochmal auf Vordermann zu bringen. Speziell dann, wenn man ein ganz klein wenig Benzin im Blut verspürt.

"Los Santos Tuners" ist ab sofort für "GTA Online" auf Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Während manche Inhalte, wie etwa die Rennen, jedem Spieler zur Verfügung stehen, müssen die neuen Autos mit der Ingame-Währung GTA-Dollar bezahlt werden. Diese Währung kann man im Spiel verdienen oder via "Shark-Cards" mit Echtgeld erwerben. (Alexander Amon, 24.7.2021)