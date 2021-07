Ferencvaros Budapest eilt mit Trainer Stöger zum nächsten Sieg. Foto: EPA/Koszticsak

Budapest – Trainer Peter Stöger steht mit Ferencvaros Budapest vor dem Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Champions-League. Die Ungarn gewannen am Dienstag das Hinspiel gegen Schalgiris Vilnius zu Hause mit 2:0 (2:0). Nach den beiden Siegen in der ersten Qualifikationsrunde gegen Prishtina war es für den 55-jährigen Wiener bereits der dritte Sieg im dritten Pflichtspiel mit seinem neuen Club.

Myrto Uzuni (25) und Tokmac Nguen (39.) trafen bereits in der ersten Halbzeit. In der Nachspielzeit vergab Uzuni einen Foulelfmeter (92.).

Das Rückspiel findet in einer Woche in Litauen statt. Steigen die Ungarn in die nächste Runde auf, wartet dort der tschechische Meister der letzten Saison, Slavia Prag. (APA, 20.7.2021)

Qualifikations-Ergebnisse der Fußball-Champions-League vom Dienstag – 2. Runde/Hinspiele:

Celtic Glasgow – Midtjylland 1:1 (1:0)

Ferencvaros Budapest (Trainer Stöger) – Schalgiris Vilnius 2:0 (2:0)

Dinamo Zagreb – Omonia Nikosia 2:0 (0:0).