Foto: AFP, LIONEL BONAVENTURE

Der US-Konzern Airbnb sperrte kürzlich einen Vermieter auf seiner Plattform, der im australischen Victoria einem Pärchen keine Unterkunft gewährte, weil dieses seine erste Covid-19-Impfung erhalten hatte.

Rechtliche Grundlage fehlt

"Ich akzeptiere geimpfte Gäste nicht. Diese können nicht geimpfte Gäste anstecken, was zu schlimmen Reaktionen führen kann. Der Impfstoff wurde noch viel zu wenig getestet, und ich möchte meine anderen Gäste schützen", schrieb der Vermieter seinen anreisenden Gästen.

Der Australier Steve Carey, einer der Betroffenen, wandte sich daraufhin an Airbnb. Laut Richtlinien des Unternehmens gebe es keine rechtliche Grundlage für das Ablehnen von geimpften Gästen. Airbnb gab Carey recht und suspendierte den Vermieter, der bis dahin als "Super Host" geführt wurde, von der Plattform. In einem Statement ließ Derek Nolan, Airbnb Head of Public Policy für Australien, wissen, dass man "den offiziellen Gesundheitsregelungen des jeweiligen Landes Folge leistet, um einen Anteil zum gemeinsamen Kampf gegen Covid-19 beizutragen".

Der Fall von Steve Carey war nicht der erste in Australien. So wurden auch in den Wochen davor immer wieder Fälle bekannt, in denen Vermieter geimpfte Personen nicht in ihre Hotels ließen.

Urlaub in Australien

Von Reisen nach Australien wird derzeit generell abgeraten. Für den Tourismus hält das Land die Grenzen weiterhin geschlossen, einzig die Durchreise ist möglich. Wohl auch aufgrund der strengen Grenzschließungen war Australien von Covid-19 weit weniger betroffen als andere Länder. Bisher gab es bei rund 32.000 Covid-19-Fällen 915 Tote. (red, 21.7.2021)