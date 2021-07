Was spricht für eine Impfpflicht für neu angestellte Lehrerinnen und Lehrer, was dagegen – und sind Sie als Lehrkraft geimpft?

Eine Impfpflicht wird derzeit diskutiert – vor allem im Zusammenhang mit Berufsgruppen, die in engem Kontakt mit Menschen stehen. 57 Prozent der STANDARD-Community sprechen sich für eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal aus. Nun ist auch eine etwaige Pflicht für das Lehrpersonal am Tapet. Die niederösterreichische Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) will über eine Impfpflicht für neu angestellte Lehrerinnen und Lehrer im Pflichtschulbereich diskutieren. Wie stehen Sie dazu?

Die Pflichtschulgewerkschaft und die Vorsitzende der BildungslandesrätInnenkonferenz, Beate Palfrader (ÖVP), spricht sich gegen eine Impfpflicht aus – vor allem, weil die Durchimpfungsrate bei Lehrerinnen und Lehrern ohnehin hoch sei, so das Argument auch von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).



Was spricht dafür, was dagegen?

Wie beurteilen Sie die Diskussion über die Impfpflicht für Lehrkräfte? Und wie schaut die Durchimpfungsrate an Ihrer Schule aus? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 21.7.2021)