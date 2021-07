Foto: APA / Barbara Gindl

Graz – Eine 17-jährige Schwangere ist in Graz tot in einer Wohnung im Bezirk Geidorf gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark der APA mitteilte, wurde ein 19-jähriger Verdächtiger festgenommen. Er bestreitet, mit dem Tod der Jugendlichen etwas zu tun zu haben. Der Mann gab aber zu, in der Wohnung gewesen zu sein – und auch, dass es einen Streit gab. (APA, 21.7.2021)