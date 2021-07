Ministerpräsident Naftali Bennett will nicht mit allen Staaten zusammenarbeiten, sondern nur mit "gleichgesinnten". Foto: Reuters, AMIR COHEN

Im Rahmen der in Tel Aviv stattfindenden Cyber Week rief Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bei einer Ansprache zum Erkennen der wachsenden Cyberkriminalität auf. Schutz würde nur die Kooperation "gleichgesinnter Staaten" bieten. Den Rahmen soll ein neu gegründetes "Global Network Shield" bieten.

Wachsende Bedrohung

"Alles wird angegriffen. Unsere Häuser, Flugzeuge, Einrichtungen," sagte Bennett. Bei seiner Ansprache am Mittwoch in Tel Aviv wollte Bennett merklich die Bedrohung in Form von Cyberkriminalität in seiner aktuellen Tragweite an das Publikum kommunizieren: "Heute reicht eine gute Internetverbindung und ein wacher Verstand, schon kann man ganze Staaten bedrohen."

Die von Israel geplante Antwort auf diese wachsende Bedrohung läge laut Bennett in einer globalen Netzwerk-Verteidigung. Eine Partnerschaft mit anderen Staaten könnte das gemeinsame "alarmieren und erforschen" perfektionieren, um eine "Impfung" gegen Cyberkriminalität zu finden. "United we stand, devided we fall," fasst der Ministerpräsident die Idee zusammen.

Als Vorbild für das internationale Verteidigungssystem nennt Bennett die nationale National Cyber Directorate, die lokal mit allen israelischen Institutionen zusammenarbeitet, aber auch mit Privatunternehmen. Diese seien mitunter genauso wichtig wie die staatlichen Einrichtungen. Auf die NSO Group, die ihren Hauptsitz nahe Tel Aviv hat und aufgrund der Spähsoftware Pegasus zuletzt zahlreiche Schlagzeilen produzierte, ging Bennett nicht ein. Fragen waren nach der Rede nicht zugelassen.

Private Unternehmen

Wie wichtig Firmen wie die NSO Group für Israel sind, zeigt auch der weltweite Umsatz in Sachen Cybersecurity. Von 100 Dollar sagt Bennett, die am internationalen Markt für Cyberdefense ausgegeben werden, landen 41 Dollar in Israel. Grund für die Stärke in diesem Sektor sei unter anderem die vor ein paar Jahren gegründete "Cyber City", Be'er Sheva, die die "richtigen Leute" im Bereich Tech zusammenführe.

Im Jahr 2021 lukrierten israelische Cybersecurity-Firmen mit rund 50 Vertragsabschlüssen bisher rund 3,4 Milliarden Dollar. Das ist ein massiver Anstieg. 2020 wurden laut National Cyber Directorate insgesamt 2,9 Milliarden Dollar gesammelt. Schon damals ein Rekordwert. (aam/mick aus Tel Aviv, 21.7.2021)