Wauter Mannaert, "Yasmina und die Kartoffelkrise". Aus dem Niederländ. von Katrin Herzberg, Handlettering von Olav Korth. € 20,60 / 152 Seiten. Berlin, Reprodukt 2021. Ab 9 Foto: Reprodukt

Lieber als vor der Tafel steht Yasmina am Herd. Wenn ihr Papa von der Arbeit in einer Imbissbude heimkommt, übertönt der Duft von frischen Kräutern aus der Küche den ranzigen Geruch nach altem Fett auf seiner Kleidung. Was die junge Köchin von den komischen Kartoffelchips hält, die plötzlich in allen Geschmacksrichtungen von Fischstäbchen bis Apfelmus die Stadt überschwemmen, ist keine Überraschung. Das Zeug sorgt dafür, dass sich Menschen wie Tiere benehmen, die immer mehr davon fressen wollen. Mit ihren Gärtner-Freunden bricht Yasmina in die Fabrik ein, wo die Frankenstein-Kartoffeln erzeugt werden, um dem Spuk ein Ende zu bereiten …

Ein wahnwitziges Comic-Abenteuer inklusive einer lieb-wilden Heldin und eines vierkantigen Schurken, eingekocht mit viel Farbe, gewürzt mit frechem Witz. Wenn du hier nicht zugreifst, musst du sehr, sehr satt sein!