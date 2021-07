Welches Gemüse gibt es jetzt?

In Österreich bekommt man zu jeder Jahreszeit viele Obst- und Gemüsesorten. Erdbeeren im Winter? Kein Problem. Sie werden einfach aus Ländern zu uns gebracht, in denen es wärmer ist und sie wachsen. Doch das ist nicht besonders gut für die Umwelt. Denn wenn Obst und Gemüse mit Lkws, Schiffen oder Flugzeugen weit transportiert werden muss, gelangen mehr Abgase in die Luft. Und die sind unter anderem für Erderwärmung und Klimawandel verantwortlich. Also ist es besser, Obst und Gemüse zu kaufen, das aus der Region stammt, in der man lebt. Dann muss es nicht so weit transportiert werden. Dadurch ist es auch frischer und gesünder. Das bedeutet aber auch, dass man immer nur die Sorten kauft, die gerade reif sind – also Saison haben. Im Saisonkalender des österreichischen Gesundheitsportals kannst du nachsehen, wann es welche Sorten in Österreich gibt.

Ein Klassiker aus Italien. Foto: Imago/CHROMORANGE / Barbara Neveu

Rezepttipp für ultraheiße Sommertage

Es hat 30 Grad im Schatten, und allein der Gedanke, den Herd einzuschalten, treibt deiner Familie den Schweiß auf die Stirn? Dann probiert diesen sommerlichen Klassiker aus: Tomaten, Mozzarella-Käse und Basilikum. Das Gericht heißt Caprese und kommt aus Italien.

Für eine Portion brauchst du:



eine große oder eine Handvoll kleiner Tomaten



ein Päckchen Mozzarella



eine Handvoll frische Basilikumblätter

Olivenöl, Salz und Pfeffer

Nimm den Mozzarella aus der Packung und lass ihn in einem Sieb abtropfen. Wasche die Tomaten. Danach schneidest du Tomaten und Mozzarella in dünne Scheiben und legst sie auf einen Teller. Die Basilikumblätter kannst du kleinschneiden oder im Ganzen lassen und ebenfalls auf dem Teller verteilen. Dann träufle etwa zwei Esslöffel Olivenöl über alles. Zum Schluss noch ein bisschen salzen und pfeffern, und fertig ist das perfekte Sommergericht!

Ist kinderleicht und gelingt immer: Ofengemüse. Foto: Imago/Westend61/Larissa Veronesi

Rezepttipp für die perfekte Beilage

Wenn dir gekochtes Gemüse nicht so gut schmeckt, probier mal Ofengemüse. Du kannst dafür zum Beispiel Karotten, Kartoffeln, Zucchini, Rote Rüben und Paprika nehmen. Wasch alles und schneide das Gemüse in Streifen oder grobe Stücke. Achtung: Gemüse wie Karotten und Kartoffeln braucht etwas länger, bis es durch ist, während weiche Gemüsesorten wie Zucchini schneller fertig sind. Wenn du härteres Gemüse in größere Stücke schneidest, wird alles gleichzeitig durch und knusprig. Leg Backpapier auf ein Blech und verteile das Gemüse darauf. Dann träufle ein wenig Öl über alles. Heize den Ofen auf 200 Grad vor und lass alles für etwa 25 Minuten backen. Ofengemüse schmeckt nicht nur zu Fleisch gut, sondern auch als Hauptgericht. Wenn du möchtest, kannst du auch in kleine Würfel geschnittenen Feta-Käse über dem Gemüse verteilen. Dann wird es noch herzhafter. (Birgit Riegler, 25.7.2021)