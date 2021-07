Horst Seehofer (CSU) und Olaf Schulz (SPD) bei der Pressekonferenz zu den Fluthilfen. Foto: EPA / Andreas Gora

Berlin – Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz und der deutsche Innenminister Horst Seehofer haben den Menschen in den Flutgebieten schnelle Hilfe der Bundesregierung zugesichert. Scholz sagte am Mittwoch in Berlin, das Kabinett habe eine Soforthilfe von zunächst 200 Millionen Euro beschlossen, stelle gegebenenfalls aber auch mehr Geld zur Verfügung. "Das ist die Stumme, von der wir jetzt ausgehen", sagte SPD-Kanzlerkandidat Scholz. "Aber wenn es so ist, dass mehr gebraucht wird, dann ist es so, dass wir auch mehr Geld zur Verfügung stellen."

Hintergrund ist, dass allein Nordrhein-Westfalen und Bayern bereits Soforthilfen von zusammen 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben. Der Bund werde die Leistungen der Länder verdoppeln. "An Geld wird die Hilfe nicht scheitern", sagte auch der CSU-Politiker Seehofer. Die Länder sollten das Geld über die Kommunen an die Betroffenen auszahlen.

Aufbauhilfen und Hochwasserschutz

Auch mit der Aufbauhilfe könne begonnen werden, sagte Scholz. Man werde mit den Ländern auch darüber reden, wie man das Land gegen die zu erwartenden künftigen Extremwetterlagen absichern könne. Seehofer sprach davon, dass man Ende Juli eine Schadensbilanz vorlegen könne. Er verwies darauf, dass der Schaden beim letzten extremen Hochwasser sechs Milliarden Euro betragen habe.

Nach der Schadensbilanz sei eine Ministerpräsidentenkonferenz nötig. Die Kosten für die rund 8.000 Helfer des Bundes werde die Regierung den Kommunen nicht in Rechnung stellen. (Reuters, 21.7.2021)