Angekommen. Foto: imago images/Sven Simon

"Hola todos!" – Mit ersten Gruß-, gefolgt von Dankesworten in Spanisch hat David Alaba seinen offiziellen Premierenauftritt als Spieler von Real Madrid eingeleitet. Der Österreicher wurde am Mittwoch in der Ciudad Real Madrid als erste Neuerwerbung des spanischen Fußball-Rekordmeisters für die neue Saison vorgestellt. "Ich bin sehr stolz, geehrt und dankbar, dieses weiße Trikot von Real Madrid zu tragen", sagte der 29-Jährige, der mit der Nummer vier auf dem Trikot spielen wird.

"Ich werde natürlich alles geben, damit wir zusammen erfolgreich sind", erklärte der in einen eleganten grauen Anzug gekleidete Alaba in Englisch und fügte typisch spanische Schlachtrufe hinzu: "Vamos! Hala Madrid!" Zuvor hatte Real-Präsident Florentino Perez den neuen Spieler in einer kurzen Rede gewürdigt. "Immer wenn wir große Spieler verpflichten, sind damit große Emotionen verbunden", meinte der 74-jährige Bauunternehmer.

Bewunderung

"Die ganze Fußballwelt bewundert dich. Es ist ein besonderer Tag für dich und deine Familie", sagte Perez und zählte einige der großen Erfolge Alabas auf. Der Wiener wurde zu dem Termin im Madrider Vorort Valdebebas von seiner Familie begleitet, die den Worten andächtig lauschte. Freundin Shalimar, sein kleiner Sohn, Vater George, Mutter Gina und Schwester Rose May saßen in der ersten Reihe.

Mit der Rückennummer vier war bei Real jahrelang Sergio Ramos, Abwehrspieler und Kapitän der Madrilenen, aufgelaufen, ehe er sich vor kurzem zu Paris Saint-Germain verabschiedete. Ob Alaba auch dessen Platz in der Innenverteidigung übernehmen wird, ist noch nicht klar. Fakt ist, dass für Neo-Trainer Carlo Ancelotti dort jedoch am meisten Bedarf für neues Personal bestünde, zumal mit Raphael Varane ein weiterer Verteidiger den Club dem Vernehmen nach im Sommer verlassen könnte.

Real bestreitet am kommenden Sonntag, dem 25. Juli, in Glasgow ein Testmatch gegen den schottischen Meister Rangers. Am 8. August ist im Wörthersee Stadion in Klagenfurt AC Milan der Testpartner. Die Meisterschaft beginnt für die "Königlichen" am 15. August mit einem Gastspiel bei Alaves. Anschließend folgen zwei weitere Auswärtsspiele, die Heim-Premiere im Bernabeu-Stadion, das derzeit noch renoviert wird, ist für 11./12. September gegen Celta Vigo angesetzt. (APA, 21.7.2021)