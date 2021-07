Rauchschwalben werden in der Himalaya-Region als Göttinnen des Reichtums und des Glücks verehrt, sie gelten als Vorboten von Frieden und Wohlstand. Deshalb nehmen die Menschen den Kot und andere Belästigungen durch die Vögel gerne in Kauf. So wie in diesem Geschäft. Fotografiert von Kallol Mukherjee.