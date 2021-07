Die spektakuläre Fluchtgeschichte "Tunnel der Freiheit" blickt auf den wagemutigen Ausbruch aus der DDR im Jahr 1961 zurück – um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: SWR / NBC / National Archives

20.15 DOKUMENTARFILM

Tunnel der Freiheit 13. August 1961: Die DDR schließt die Sektorengrenzen in Berlin, die Stadt ist geteilt. Ein Jahr später gelingt einer Gruppe von 29 Menschen aus der DDR die spektakuläre Flucht durch einen 135 Meter langen Tunnel in den Westen. Mehr als vier Monate haben 41 Studenten aus Westberlin diesen Tunnel gegraben. Der US-amerikanischen Fernsehsender NBC war mit Kameras dabei. Bis 21.50, Arte

20.15 VERBRECHERSUCHE

Fahndung Österreich Hans Martin Paar präsentiert in jeder Live-Sendung sechs bis dato ungelöste Kriminalfälle. Die Zuseher sollen bei der Aufklärung mithelfen. Bis 22.15, Servus TV

20.15 FORSCHER ERFORSCHER

Die versunkene Stadt Z (The Lost City of Z, USA 2016, James Gray) Der Brite Percival Fawcett (Charlie Hunnam) wird 1906 zu Landvermessungen nach Bolivien geschickt. Gemeinsam mit seinem Trupp rund um Begleiter Henry Costin (Robert Pattinson) kämpft er sich durch den südamerikanischen Regenwald und findet Spuren einer alten Zivilisation. Er ist davon überzeugt: Mitten im Urwald muss eine Stadt gestanden sein. Er nennt sie "Z". Zurück in England, kämpft Fawcett gegen Skeptiker seiner Theorie. Bis 23.00, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Alles Beton – Von welchen Äckern sollen unsere Enkel essen? Österreich ist Europameister beim sogenannten Bodenverbrauch. Täglich werden rund zwölf Hektar Ackerland aufgegeben und die Hälfte davon zubetoniert. Robert Gordon hat bei Bauern, Bürgerinitiativen und Stadtplanern nachgefragt, wohin das führen soll. Bis 22.00, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Comeback der Maßnahmen – Leiden ohne Ende? Es diskutieren Pathologe Klaus Püschel, Sängerin Julia Neigel, Internist Christian Joukhadar, Landarzt Günther Loewit und Medienmanager Hans Mahr. Bis 23.25, Servus TV

22.15FÜNF JAHRE DANACH

Stern TV Spezial: 22. Juli – Eine Stadt in Angst Am 22. Juli 2016 tötete ein 18-Jähriger in München bei einem rechtsextremistischen Anschlag neun Menschen und versetzte die Stadt in Angst und Schrecken. Fünf Jahre danach werden noch einmal die Hintergründe rekonstruiert. Bis 1.00, RTL

22.30 MAGAZIN

Eco mit Dieter Bornemann und diesen Themen: Freiwillige vor: Katastrophenhilfe auf Österreichisch / Wald der Zukunft: Suche nach klimafitten Bäumen / Fluch und Segen: Was arbeiten am Sonntag bringt. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind: Ursula Plassnik (ehemalige Politikerin und Diplomatin), Johann-Philipp Spiegelfeld (Pilot und Moderator), Lydia Prenner-Kasper (Kabarettistin) und Matthias Liener (Musiker). Bis 0.05, ORF 2