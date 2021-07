Thirtysomethings im Hamsterrad nach oben. Foto: Jean-Yves Genoud

Am Anfang krabbeln sie auf allen vieren über die Bühne des Akademietheaters. Bald aber werden aus den Krabblern stattliche Zweibeiner, die sich bei dem 2010 uraufgeführten Tanzstück Sideways Rain des Schweizer Choreografen Guilherme Botelho kräftig ins Zeug legen. Von dem aus Brasilien stammenden 58-Jährigen zeigt Impulstanz mit Normal (2018) auch ein zweites Werk. Leider nur einmal. Schade, denn der Vergleich zeigt, wie konsequent Botelho arbeitet.

In Sideways Rain geht es um das Vorwärtsstreben als Forderung an eine Generation junger Erwachsener, die aus dem "Krabbelalter" in unsere Arbeitswelt gerät. Man will etwas erreichen, muss sich bewähren, strebt vorwärts, fällt oder stagniert, bevor es wieder weitergeht.

Die Bühne wird zum Windkanal der Leistungsgesellschaft, 15 Tänzerinnen und Tänzer repräsentieren eine stromlinienförmige Bevölkerungsgruppe, die in die immer gleiche Richtung geblasen oder gesogen wird. Manchmal gehend, oft in grotesk verzogenen Körperhaltungen laufend, dann wieder rollend.

Marionetten mit Schweiß

Der hier herrschenden Dynamik widersetzen sich nur wenige. Kaum wird zurückgeschaut, ältere Personen gibt es hier keine. Botelho verzichtet auf die Darstellung der Opfer des Prinzips von Beschleunigung, sondern entlarvt den Konformitätsdruck auf die Thirtysomethings. Sie erscheinen als Strippenzieher ihrer eigenen Marionettenhaftigkeit, die am Ende nichts mehr auf dem Leib tragen als den Schweiß ihrer Anstrengung – aber immer noch dahinhetzen ohne Ende.

Ein ähnliches Motiv greift der Choreograf in Normal auf. Wieder junge Erwachsene, abermals uniform in ihrer pseudoindividuellen Kostümierung, doch diesmal gefangen in einem Loop des Fallens und Wiederaufstehens. Wie auch Sideways Rain ist es ein strapaziöser Hamsterlauf. Ähnlich dem realen Leben unserer agilen Gesellschaft.