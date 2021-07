In Clubs ändern sich die Zutrittsregeln, auch in andern Bereichen wird gelockert und verschärft. Foto: APA/dpa/Thomas Frey

Heute, Donnerstag, der Tag, an dem die Schutzmasken großflächig fallen, wird im Gesundheitsministerium wieder über die aktuellen Corona-Maßnahmen diskutiert. Nicht alles, was sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in der vergangenen Woche an neuen Maßnahmen gewünscht hatte, fang beim türkisen Koalitionspartner auch Anklang – so hätte der Gesundheitsminister ursprünglich angedacht, dass auch PCR-Getestete nicht in Clubs dürfen sollen.

Nun stehen auf der grünen To-do-Liste verpflichtende PCR-Tests für Reisende aus Risikogebieten sowie die Erweiterung der Länder und Regionen, die als solche bewertet werden.

Diese Vorschläge kommen nicht von ungefähr: Zuletzt berichtete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages), dass fast ein Drittel der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Reisen zurückgeht. Konkret waren 31,1 Prozent aller in der Woche von 5. bis 11. Juli geklärten Fälle auf Reisetätigkeiten zurückführen. Bis Ende Juni lag der Anteil der Reiseinfektionen zwischen 1,7 Prozent (31. Mai bis 6. Juni) und 5,2 Prozent (14. bis 20. Juni).

Doch erst werden die Regeln gelockert und verschärft. Und das in Wien in anderen Bereichen als im Rest des Landes. Hier der Überblick für all jene, die ihn verloren haben:

Österreich: Was ab heute bundesweit strenger oder lockerer wird

Ab heute, Donnerstag, wird gelockert und verschärft gleichzeitig, weitere Maßnahmenänderungen wurden angekündigt. Ein Überblick über die bundesweiten Regeln.

Wien: Wo in der Hauptstadt andere Regeln gelten als im Bund

Die Hauptstadt geht erneut einen etwas strengeren Weg als der Bund, den Landeshauptleuten steht es weitgehend frei, schärfer zu sein als der Rest des Landes. Die Regeln der Hauptstadt sind folgende: