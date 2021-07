Hier gehts zum heutigen Corona-Liveticker



[Inland] Erster Hate-Crime-Bericht: Diskriminierende Täter sind häufig jung, männlich und Österreicher

Warum die Drei-G-Regel manchmal auf zwei G oder ein G schrumpfen kann

[International] London will Brexit-Abkommen neu verhandeln, EU sagt Nein

Auch Österreicher:innen auf Pegasus-Überwachungsliste



Massiver Anstieg der Corona-Fälle in Italien nach EM-Finale



[Web] Wie man das Handy auf Pegasus prüft und warum viele damit noch warten sollten



[Kultur] Bregenzer Festspiele: Van der Bellen warnt zur Eröffnung vor Klimawandel



[Kommentar] Bikinihosen-Zwang im Sport: Von wegen "gemeinsam"



[Wetter] In bodennahen Schichten bleibt der Luftdruck auf hohem Niveau, in der Höhe nimmt der Druck von Nordwesten her etwas ab. Damit ist neben langen sonnigen Abschnitten tagsüber auch verbreitet mit Quellwolkenbildung zu rechnen. Die Schauer- und Gewitterneigung steigt tagsüber alpensüdseitig zwischen Silvretta und Oberkärnten an, gegen Abend auch alpennordseitig zwischen Vorarlberg und dem Flachgau. Schwach windig. Frühtemperaturen 9 bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis knapp 30 Grad, am wärmsten ist es im Westen.

[Heute] Tag der Hängematte