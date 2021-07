ÖFB-Legionär Philipp Mwene durfte sich über einen höchst gelungenen Abend freuen.

Almaty/Eindhoven – ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragovic droht mit seinem neuen Club Roter Stern Belgrad in der Champions-League-Qualifikation das frühe Aus. Am Mittwoch unterlagen die Serben im Auswärtshinspiel der 2. Runde beim kasachischen Vertreter Kairat Almaty mit 1:2 und müssen im Rückspiel am kommenden Mittwoch in Serbiens Hauptstadt eine Aufholjagd starten. Dragovic spielte in der Viererkette durch.

Großer Erfolg war hingegen Philipp Mwene beschieden. Der Wiener feierte im ersten Pflichtspiel mit PSV Eindhoven einen 5:1-Heimsieg über Galatasaray Istanbul. Als rechter Außenverteidiger stand der Ex-Mainzer für die Truppe des einstigen Salzburg-Coachs Roger Schmidt über die gesamte Spielzeit am Platz. Zwei Tore erzielte der ehemalige DFB-Teamkicker Mario Götze, zudem schnürte der israelische Teamkicker Eran Zahavi einen Triplepack. (APA, 21.7.2021)

Qualifikations-Ergebnisse der Fußball-Champions-League vom Mittwoch – 2. Runde/Hinspiele:

Malmö FF – HJK Helsinki 2:1 (1:0)

NS Mura (SLO) – Ludogorez Rasgrad (BUL) 0:0

Slovan Bratislava – Young Boys Bern 0:0

Legia Warschau – Flora Tallinn 2:1 (1:0)

Olympiakos Piräus – Neftci Baku 1:0 (1:0)

PSV Eindhoven – Galatasaray Istanbul 5:1 (2:1)

Kairat Almaty (KAZ) – Roter Stern Belgrad 2:1 (1:0)

Rückspiele am 27. und 28. Juli