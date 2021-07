Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astrazeneca schützen, einer neuen Studie zufolge, auch vor der Deltamutation ausreichend. Foto: APA/EXPA/JFK

London – Eine britische Studie bestätigt eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astra Zeneca gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Zwei Dosen des Impfstoffs seien gegen die hochgradig übertragbare Delta-Variante des Coronavirus fast genauso wirksam wie gegen die bisher dominierende Alpha-Variante, heißt es in der im New England Journal of Medicine veröffentlichten Untersuchung.

Demnach liegt bei Biontech/Pfizer die Schutzwirkung gegen die Delta-Mutation bei 88 Prozent, im Vergleich zu 93,7 Prozent gegen die Alpha-Variante. Die Zweifachimpfung mit Astra Zeneca schützt zu 67 Prozent wirksam gegen die Delta-Variante, verglichen mit 74,5 Prozent gegen die Alpha-Variante. (APA, 22.7.2021)