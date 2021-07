Schon bald werden Robotaxis von Lyft durch amerikanische Metropolen fahren. Foto: AFP/Robyn Beck

Die von Volkswagen und Ford finanzierte Roboterwagen-Firma Argo AI will in den kommenden fünf Jahren bis zu 1.000 selbstfahrende Autos beim US-amerikanischen Fahrdienst-Vermittler Lyft einsetzen. Die ersten umgebauten Ford-Fahrzeuge sollen im Laufe des Jahres in Miami auf die Plattform kommen, sagte Lyft-Managerin Jody Kelman dem Technologie-Blog TechCrunch am Mittwoch.

Tests in Städten

Bei Lyft können bereits testweise Fahrten mit selbstfahrenden Autos in Las Vegas geordert werden. Die Wagen sind mit Technologie der Firma Motional unterwegs, eines Gemeinschaftsunternehmens des Autobauers Hyundai und des Zulieferers Aptiv. Argo testet seine Roboterwagen in den USA bisher unter anderem in Detroit, Pittsburgh und der Hauptstadt Washington. (APA/dpa, 22.07.2021)