Lana – Ein 87-jähriger Mann, der vergangenen Sonntagnachmittag seine 78-jährige Lebensgefährtin im Garten eines Seniorenwohnheims in Lana in Südtirol erstochen haben soll, ist am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Der Mann konnte laut Medienberichten aufgrund seines Zustandes keine Aussage machen. Er bleibe vorerst in der Psychiatrie des Meraner Krankenhauses, da er suizidgefährdet sei, sagte sein Verteidiger.

Sobald es sein Gesundheitszustand erlaube, soll er in den Hausarrest überstellt werden. Zudem werde ein psychiatrisches Gutachten erstellt, das die Einsichts- und Willensfähigkeit zum Tatzeitpunkt feststellen soll. Warum der Österreicher seine Lebensgefährtin ermordet haben soll, war bisher unklar.

Jede Hilfe zu spät

Eine Autopsie ergab, dass die 78-Jährige durch vier Messerstiche getötet worden war. Der 87-Jährige soll die Tatwaffe in seiner Hosentasche verborgen haben. Angestellte des Heimes kamen sofort zu Hilfe, konnten das Leben der Seniorin aber nicht retten. Der Tatverdächtige ließ sich ohne Gegenwehr festhalten. (APA, 22.7.2021)