Die Batgirl-Figur tauchte erstmals in den 1960er-Jahren in Comicheften auf, jetzt wird sie von Leslie Grace gespielt. Foto: AFP / ANGELA WEISS

Hollywood – Leslie Grace, die mit dem Filmmusical "In the Heights" kürzlich ihren ersten Film drehte, hat nun den Zuschlag als Batgirl bekommen. Die 26-jährige Sängerin und Schauspielerin aus New York, deren Eltern aus der Dominikanischen Republik stammen, setzte sich gegen Mitstreiterinnen wie Zoey Deutch und Isabela Merced durch, berichtete das Branchenblatt "Variety". Sie könne es überhaupt nicht fassen, die Batgirl-Figur Barbara Gordon zu spielen, freute sich Grace auf Twitter.

Dreharbeiten beginnen im November

"Ich werde ihr mein Bestes geben!", versprach der Nachwuchsstar. Der Superheldinnen-Film wird von dem belgischen Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah ("Bad Boys for Life") inszeniert. Christina Hodson ("Bumblebee", "Birds of Prey") liefert das Skript. Die Dreharbeiten sollen im November beginnen.

Die Batgirl-Figur tauchte erstmals in den 1960er-Jahren in Comicheften auf. Die Geschichte der fiktiven Superheldin dreht sich um Barbara Gordon, Tochter von Commissioner James Gordon, dem Polizeichef von Gotham City. Alicia Silverstone hatte 1997 in "Batman & Robin" an der Seite von Batman-Darsteller George Clooney eine kleine Batgirl-Rolle. Nach zahlreichen Fledermausverfilmungen erhält Batgirl nun ihren ersten eigenständigen Film. (APA, 22.7.2021)