Auch am Donnerstag liefen die Rettungsmaßnahmen in Zhengzhou noch auf Hochtouren. Foto: Reuters/ALY SONG

Bei den verheerenden Überschwemmungen in der chinesischen Provinz Henan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 33 gestiegen. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, würden zudem mindestens acht Menschen noch vermisst. Seit vergangenem Freitag, als die schweren Regenfälle begannen, seien mindestens 376.000 Menschen in der Provinz aus Gefahrengebieten in Sicherheit gebracht worden.

Am schlimmsten ist die Provinzhauptstadt Zhengzhou betroffen, wo nach offiziellen Angaben von Donnerstag mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen sind. Besonders tragische Szenen haben sich am Dienstag im U-Bahn-System der Neun-Millionen-Stadt abgespielt, wo Menschen durch das steigende Wasser eingeschlossen waren. Über 500 Menschen konnten aus den Tunneln gerettet werden.

Mehrspurige Straßen hatten sich außerdem zu reißenden Flüssen verwandelt, viele Autos schwammen in den Fluten. Am Donnerstag ordnete die Regierung erste Maßnahmen für die lokalen Behörden an. In Zukunft müssten "in so untypischen Situationen wie übermäßig heftigen Stürmen" Züge sofort eingestellt, Passagiere evakuiert und die Stationen geschlossen werden, gab das Transportministerium an.



Die Straßen von Zhengzhou haben sich in Flüsse verwandelt. Foto: Reuters/ALY SONG

Der Regen hatte schon seit vergangener Woche angehalten. Es handelte sich dabei um die schwersten Regenfälle in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nur alle tausend Jahre würden solche Wassermassen in so kurzer Zeit vom Himmel fallen, gaben Meteorologen an.

Neben den Schäden in den Städten müssen Bauern mit riesigen Ernteausfällen rechnen. Mehr als 55.000 Hektar Felder seien in der Region betroffen, beziffert die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua die Schäden.

Veraltete Infrastruktur

Der starke Regen – nicht nur in China – steht in Zusammenhang mit dem Klimawandel. "Die Regierungen sollten erkennen, dass ihre Infrastrukturen, die sie in der Vergangenheit gebaut hat, zu schwach für diese extremen Wettervorkommnisse sind", sagte Eduardo Araral vom Singapurer Institute of Water Policy zu Reuters. Diese Infrastrukturen müssen überdacht und erneuert werden, forderte auch der Klimatologe Koh Tieh-Yong von der Singapur-Universität. Denn besonders starker Regen sei nur ein Faktor, der zu den Überflutungen geführt habe. "Der zweite Faktor ist die ungenügende Kapazität der Flüsse, das zusätzliche Wasser zu entlassen."

In China wurde in den vergangenen Jahren durch diverse Mega-Staudamm-Projekte teilweise massiv in die Flussläufe eingegriffen. Gerade im Flussbecken des Gelben Flusses sei dadurch das natürliche Ablaufsystem stark verändert worden, geben Wissenschafter an.

Sturm zieht nach Norden

Am Donnerstag wurden zehntausende Menschen evakuiert, nicht nur in Henan, sondern auch in Regionen weiter nördlich von der zentralchinesischen Provinz, denn der Taifun zieht mittlerweile Richtung Norden. In der nördlich angrenzenden Provinz Hebei wurden 70.000 Menschen aus der Stadt Anyang evakuiert. Für die Städte Xinxiang, Anyang, Hebi und Jiaozuo gilt nun die rote Alarmstufe, die höchste des vierteiligen Warnsystems. (APA, Reuters, saw, 22.7.2021)