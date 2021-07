Nach dem Start der Closed Beta von New World gibt es einige Berichte über durch Überhitzung unbrauchbar gewordene RTX 3090-Karten. Foto: New World

In einem Preview-Event hatte New World, das wenige Wochen vor dem Launch stehende Online-Rollenspiel (MMORPG) von Amazon, vielversprechende Ansätze gezeigt. Zwei Tage nach Beginn der geschlossenen Betaphase ist das Game bereits in den Schlagzeilen. Allerdings nicht wegen seiner spielerischen Qualitäten.

Das Spiel steht in Verdacht, Karten des Typs Nvidia RTX 3090 in den Hitzetod zu treiben. Eine Häufung an entsprechenden Berichten legt das zumindest nahe.

"Achtung, die New World-Beta auf meiner EVGA 3090 zu spielen, hat die Grafikkarte komplett frittiert", schreibt etwa der Streamer Gladd. Er wolle warnen, um anderen eine derartige Erfahrung zu ersparen und verweist auch auf Berichte anderer Spieler, deren GPU ebenfalls den Geist aufgab.

Für die Betroffenen ist das freilich sehr ärgerlich. Denn die RTX 3090 ist nicht nur sehr teuer, sondern aufgrund der Chipknappheit auch nicht einfach zu bekommen. Der Straßenpreis pendelt derzeit um die 2000 Euro.

Fehlender Frame-Cap unter Verdacht

Es gibt auch Theorien zu den möglichen Ursachen. Gemäß der populärsten These soll eine fehlende Framerate-Obergrenze, speziell betreffend die Menübildschirme, den Exodus der Hardware auslösen. In solchen Situationen würden Grafikkarten plötzlich tausende Frames pro Sekunde rendern, was im Falle der RTX 3090 offenbar so schnell zu einer Überhitzung der Spannungswandler (VRMs) führt, dass Kompensationsmechanismen wie Erhöhung der Lüfterfrequenz, Rechentaktverringerung oder Abschaltung nicht rechtzeitig greifen.

DER STANDARD spielte New World im Preview über zwei Stunden lang auf einer deutlich schwächeren Karte, einer GTX 1070. Deren Lüfter machte sich zwar deutlich bemerkbar, darüber hinaus aber hatte das Erlebnis keine unangenehmen Folgen für die Hardware.

Amazon: "New World zu spielen ist sicher"

In einer Stellungnahme gegenüber Windows Central bestätigt Amazon Games die Meldungen, beharrt aber darauf, dass New World sicher gespielt werden kann. "Hunderttausende Spieler haben die New World-Beta für Millionen Stunden insgesamt gespielt. Wir haben wenige Berichte über Hardware-Ausfälle von Besitzern von Highperformance-Grafikkarten erhalten."

Das Game nutze jedoch die DirectX-Bibliothek mit Standard-Abrufen über die Windows-API. Man habe keine Hinweise darauf gefunden, dass es ein weit verbreitetes Problem mit RTX 3090-Karten gibt – weder während der angelaufenen Betaphase, noch in den Alphatests davor. "New World zu spielen ist sicher." Man spielt aber einen Patch aus, mit dem die Framerate im Menü eine Obergrenze bekommt.

Denkbar ist, dass die Probleme nur auf bestimmten RTX 3090-Modellen auftreten. Laut Berichten von Nutzern auf der Forenplattform Reddit, wo der Anlass auch schon für erste Memes sorgt, scheinen besonders viele Fälle mit Karten von EVGA aufzutreten. Der Hersteller spricht soweit nur von "spezifischen Problemen", die nun untersucht werden. (gpi, 22.7.2021)