Die Tatsache des endlichen Lebens beschäftigt Menschen seit jeher. Viele möchten diese nicht so einfach hinnehmen. Science-Fiction-Filme oder -Serien sind voll mit lebenserhaltenden Technologien. Aber auch abseits der Fiktion wird versucht, dem Geheimnis des ewigen Lebens auf die Schliche zu kommen. Diverse Angebote wie Verjüngungskuren, das Einfrieren des Körpers nach dem Tod oder das Füttern künstlicher Intelligenz mit dem Wesen beziehungsweise den Daten eines sterblichen Menschen sind – so glauben manche zumindest – mittlerweile Möglichkeiten, dem Tod die Stirn zu bieten.

Im Film "Der Tod steht ihr gut" (1992) verschaffen sich Meryl Streep und Goldie Hawn mittels Elixier ewiges Leben. Foto: Der Tod steht ihr gut (1992)

Doch trotz zahlreicher Versuche verschiedener Branchen, dem Altern und dem Tod entgegenzuwirken, änderte sich bislang nichts an der Vergänglichkeit des Lebens. Aber würden Sie sich das überhaupt wünschen?

Ist ein ewiges Leben für Sie erstrebenswert oder eine beklemmende Vorstellung?

Wie würde die Welt aussehen, wäre der Tod von heute auf morgen Geschichte? Möchten Sie in einer Welt leben, in der Vergänglichkeit keine Option ist? In welchem Lebensalter würden Sie, wenn Sie könnten, am ehesten auf Pause drücken? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 26.7.2021)