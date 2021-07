Roland Weißmann könnte der nächste ORF-Generaldirektor werden. Foto: ORF/Ramstorfer

Wien – Roland Weißmann geht ins Rennen um die ORF-Generaldirektion, das bestätigte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz – DER STANDARD berichtete. Der 53-Jährige wurde bereits seit Monaten als Bewerber für die Funktion des ORF-Generaldirektors ab 2022 gehandelt. Die ORF-Wahl findet am 10. August 2021 statt.

Weißmann dürfte von den bürgerlichen Stiftungsräten des ORF unterstützt werden. Die ÖVP-nahen Stiftungsräte haben die für die Bestellung nötige Mehrheit im obersten ORF-Gremium, das aus 35 Vertretern besteht.

Weißmann will den ORF in den nächsten Jahren "digitaler, jünger und diverser" machen, kündigte er am Donnerstag an. Um diese Ziele zu erreichen, brauche es einen Wandel in der Unternehmenskultur. Auf den ersten Blick sei der ORF gut aufgestellt, aber: "Wir verlieren an Relevanz bei den Jungen, haben zu wenig passende Angebote." Die Leitprojekte der nächsten Jahre seien der ORF-Player und der multimediale Newsroom, so Weißmann. "Unabhängigkeit und Objektivität sind dabei die höchsten Werte, denen ich mich verpflichtet fühle."

Die Kandidatin und die Kandidaten

Bisher haben der seit 2007 amtierende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz (61) und die Channel-Managerin von ORF 1, Lisa Totzauer, ihre Bewerbung angekündigt – sowie der ORF-Journalist Julius Kratky. Auch Ex-Neos-Politiker Niko Alm spekuliert mit einer Bewerbung. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 28. Juli. Bis 3. August können Stiftungsräte weitere Kandidaten nachnominieren.

Weißmann ist seit 2017 Vizefinanzdirektor des ORF, seit 2012 verwaltet er als Chefproducer das 400-Millionen-Budget des ORF-Fernsehens. Seit 2020 ist Weißmann zudem Geschäftsführer der ORF-Onlinetochterfirma und Projektmanager für die geplante Streamingplattform "ORF On" (Arbeitstitel: ORF-Player). (fid, red, 22.7.2021)