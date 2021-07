Forscher an TU Wien

"Klimawandel trägt zu größeren Hochwasser-Ereignissen in Nordwesteuropa bei"

Der Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und Hochwassern in Europa wurde auch von TU-Forschern nachgewiesen. In Nordwesteuropa würden die Hochwasser dadurch größer, in Osteuropa geringer