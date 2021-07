Wann haben Sie an einem Medizin-Aufnahmetest teilgenommen? Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

1.740 Plätze für 18.000 Bewerberinnen und Bewerber – was für die meisten aufs Erste eher einschüchternd und aussichtslos wirkt, wird von vielen als Eintrittschance zum Studium betrachtet – die jährliche Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium. Diese ging vergangene Woche für Human- und Zahnmedizin für die Studienorte Wien, Graz, Linz und Innsbruck über die Bühne. Dass nur ungefähr jede oder jeder Zehnte folglich die Möglichkeit auf einen Studienplatz hat, wird zwar immer wieder kritisiert, ist allerdings in diesem Bereich nichts Neues. "CK19" berichtet vom Aufnahmetest der letzten Woche:

So versuchen jährlich zehntausende Menschen – manche von ihnen auch mehrmals – ihr Glück, um auf diesem Weg ins Medizinstudium zu starten. Doch während der Wunsch für manche in Erfüllung geht, bekommen andere nie die Möglichkeit, einen der begehrten Studienplätze zu ergattern. Als Alternative bleiben dann lediglich die Anmeldung an einer kostenpflichtigen, meist sehr teuren Privatuniversität, ein – oft auch kostenpflichtiges – Studium im Ausland oder die Wahl eines anderen Studienfachs. Dieser Beitrag zeigt auf, wie schwierig die Situation sein kann:

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Wie oft haben Sie an einer Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium teilgenommen? Oder ist es Ihnen gleich beim ersten Versuch gelungen, einen Studienplatz zu erhalten? Stehen Sie dem Test und den Bedingungen kritisch gegenüber oder gibt es aufgrund der vielen Anmeldungen keine Alternative zu einem solchen Verfahren? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 26.7.2021)