Für dieses Abenteuer muss man nicht schwindelfrei sein: Die Zillertal-Brücke hängt nur wenige Meter über dem Boden. ljubaphoto

Wien: Kürzesturlaub auf dem städtischen Bauernhof

Wer schon immer herausfinden wollte, ob die Landwirtschaft in der Bundeshauptstadt nur als Feigenblatt einer Betonwüste fungiert: Von den 700 Wiener Gemüsegärtnern, Ackerbauern und Winzer bietet mittlerweile eine erkleckliche Anzahl Ab-Hof-Verkauf an. Wer sich vom Brigittenauer Honig bis zur Favoritner Schnecke durchkosten will, findet das Gesamtverzeichnis der Dachmarke "Stadternte" unter:

www.stadtlandwirtschaft.wien

St. Johann im Pongau: Gebirgige Geisterbahn

Er gehört zu den meistbesuchten Ausflugszielen österreichischer Familien, der Geisterberg im Pongau. Gruselig wirkt das Skigebiet Snow Space wohl auch im Sommer nicht auf Kinder, aber die 40 Spielstationen orientieren sich eben thematisch an allem, was mit Gespenstern und Geistern zu tun hat. Die Wanderwege können alle mit Kinderwagen bewältigt werden, als Eintritt dient das Ticket für die Berg- und Talfahrt.

www.snow-space.com

Neusiedler See: Radelnd Detektiv spielen im Jahr 1921

Zum 100. Geburtstag des Burgenlandes haben sich regionale Anbieter etwas einfallen lassen. So begann Lake’s Escape erst im Jahr 2020 in Podersdorf die beliebten Escape-Room-Spiele zu organisieren, schon heuer gibt’s eine Special Edition: Die History-Bike-Tour "Zeitreise ins Ungewisse" handelt von zwei Jugendlichen, die in das Leben rund um das Jahr 1921 eintauchen. Das Rätselpaket bekommt man ab € 45 pro Person.

www.lakesescape.at

Rax: Altmodisch und autofrei bis auf den Gipfel

Man kennt das: Der Ausflug in die Natur sollte möglichst natürlich beginnen, und dann stieg man bequemlichkeitshalber doch wieder ins Auto. Wer endlich einmal wirklich autofrei auf die Rax will, kann mit dem Zug bis nach Payerbach-Reichenau rattern und dann auf die historische Höllentalbahn und einen Oldtimer-Bus umsteigen. Gibt’s als Package ab € 34 in Verbindung mit der Berg- und Talfahrt auf die Rax.

www.oebb.at und www.raxalpe.com

Slowenien: Rennrad fahren wie Tour-de-France-Sieger

Rennradeln durch Slowenien Slovenia.info/Mankica Kranjec

Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass der doppelte Gewinner der Tour De France, Tadej Pogačar, daheim viel übt: Das Rennradfahren ist nicht nur Breitensport in Slowenien, sondern macht auch richtig Freude vor so herrlicher Kulisse. Der 1611 Meter hohe Bergpass Vršič etwa liegt bildhübsch zwischen Kranjska Gora und dem Dorf Trenta im Soča-Tal und bietet 50 (!) markierte Kehren zur Stärkung der Oberschenkel.

www.slovenia.info

Gesäuse: "Wildes" Campen mitten in den Alpen

Das Traumbild vom einsamen Zelt in den Alpen ist hierzulande ein Trugbild – in Österreich heißt es: wild campen verboten! Es gibt aber wunderbare Kompromisse wie den Campingplatz Forstgarten im steirischen Weng. Wer dort ab € 6,50 pro Nacht seine Zelte aufschlägt oder ein Wohnmobil parkt, wähnt sich in der Wildnis. Doch auch dieser Eindruck ist trügerisch: In der Früh kommt sogar der Bäcker mit frischen Semmeln.

www.landesforste.at

Nassfeld: Im Hochseilgarten durch Kärnten kraxeln

Auf der Tressdorfer Alm bei Hermagor sieht es gegenwärtig so aus, als hätte eine Sci-Fi-Spinne ihr Netz aus Stahl gesponnen: Die Felslandschaft ist förmlich mit Flying-Fox-Strecken und Hochseilelementen wie Kübel-, Zaun- und Netzbrücken überzogen. Im Einweisungsparcours wird nur kurz die korrekte Handhabung der Ausrüstung demonstriert und geübt, danach kann das Areal je nach Ticketkategorie genutzt werden.

www.felsenlabyrinth.at

Comacchio: Obere Adria für Auskenner und Angeber

Comacchio im Po-Delta ist eine gute Venedig-Alternative für Liebhaber von Lagunenstädten. iStock

Comacchio in der Provinz Ferrara leistete sich schon immer den Luxus, Venedig zum Verwechseln ähnlich, dabei aber ruhig und kleinstädtisch zu sein. Kulinarische Auskenner kommen ans Po-Delta, um in kleinen Bars gegrillten Aal zu genießen, Angeber schippern in Gondeln durch die Kanäle und wissen, dass diese schmalen Boote hier "batane" heißen. In der Umgebung gibt’s mehr als 20 Kilometer feinsandigen Strand.

www.ferrarainfo.com/de

Salzkammergut: Einen neuen See zum Baden finden

Das Salzkammergut zählt 76 Seen – und doch sind es immer dieselben, an denen es mitunter eng wird. Man könnte es sich also zur Aufgabe machen, in der gesamten Region auf Seenschnitzeljagd zu gehen. Wer Glück hat, stößt gleich auf den Offensee, einen Bergsee am Fuße des Toten Gebirges bei Ebensee. Er erreicht im Sommer angenehme 24 Grad, verfügt über eine schöne Liegewiese und eine Jausenstation.

www.salzkammergut.at

Tirol: Den perfekten Spot fürs Outdoor-Yoga suchen

Im Stubaital dem Berg-Yoga frönen. iStock

Wer sich noch mit Graus an die Verrenkungen im Homeoffice erinnert, aber Yoga prinzipiell eh gut findet, sollte sich jetzt wieder draußen umsehen. Das Stubaital ist mittlerweile eine Art Outdoor-Yoga-Hotspot in Tirol geworden und vereint sehr viele Plätze, die sich zur Tiefentspannung eignen. Die Grawa-Wasserfälle sind so ein Ort, und an vielen weiteren in ganz Tirol finden heuer Yoga-Events statt.

www.stubai.at und www.tirol.at

Salzburg: Festspiele für einfache, urbane Kletterei

Seit vielen Jahren existiert in der Stadt Salzburg die City Wall, ein Klettersteig mit unfassbar toller Aussicht auf die Altstadt. Allerdings war dieser nur absoluten Profis vorbehalten. Seit der Erweiterung mit einer Panoramaleiter ist die Route auf den Kapuzinerberg auch für Einsteiger geeignet. Betreut wird der aussichtsreiche Klettersteig von den Naturfreunden, über die man auch alle relevanten Infos bekommt.

www.naturfreunde.at

Ottensteiner Stausee: Im Kanu durch Fake-Schweden

Waldviertler Fjorde durchmessen. iStock

Lust auf Urlaub in Südschweden? Am Ottensteiner Stausse schaut das Waldviertel diesem Teil Skandinaviens zum Verwechseln ähnlich. Auch für die Erkundung des Look-alike-Schärengürtels steigt man am besten in ein Kanu. Das kann man sich vor Ort bei Bootsverleihern und Campingplätzen mieten – oder man vertraut sich einem Outdoorexperten an, der in der Region ein- bis mehrtägige Kanuwanderungen veranstaltet.

z. B. www.oad-kleindienst.at

Schweiz: Roadtrip ins Herz des Eidgenössischen

Über Schweizer Alpenpässe cruisen. iStock

Autoreisen liegen aus nachvollziehbaren Gründen im Trend. Die Schweiz hat sich dafür ein besonderes Konzept einfallen lassen und die "Grand Tour of Switzerland" in sinnvolle, thematische Etappen samt Strecken-, Erlebnis- und Unterkunftstipps gegliedert. Etappe acht führt etwa zum Ursprung der Schweiz – von Bern zur bekannten Rütliwiese, wo 1291 der Bund der Eidgenossen beschworen wurde.

grandtour.myswitzerland.com

Vorarlberg: Kultur als Freiluft-Jause genießen

Sie sind ein Produkt der Pandemie und doch weit mehr: die Vorarlberger Kulturpicknicks. Zum zweiten Mal sind 2021 junge Künstlerinnen und Künstler eingeladen, an ganz besonderen Orten zu spielen: Orte zwischen Land und Stadt, in urbanen Räumen oder weit draußen in der Natur. Heuer geht’s am 24. August mit der Outdoor-Veranstaltungsreihe los, regionale Produzenten kümmern sich um die Verpflegung. (Sascha Aumüller, 24.07.2021)

bodensee-vorarlberg.com/kulturpicknick