Die erste Ausgabe von "Falstaff International" erschien soeben als Digitalpublikation. Für Oktober kündigt Herausgeber Wolfgang Rosam das erste englischsprachige Printheft in einer Auflage von 100.000 Exemplaren an. Diese seien in 41 Ländern und in ausgewählten Sternerestaurants, Vinotheken und Hotels sowie in Flughafen-Lounges erhältlich.

Künftig würden vier Print- sowie E-Paper-Ausgaben pro Jahr erscheinen. falstaff.com wurde schon im Juni englischsprachig gelauncht.

Die erste Ausgabe des "Falstaff International" enthält auf 198 Seiten Reportagen über Toskana, Bordeaux, Ribera del Duero und Kalifornien, ein Porträt der Küchenlegende Alain Ducasse, Rezepte rund um Hummer, Austern, Oktopus sowie Rindfleisch und Reportagen über die französische Riviera und die kenianische Masai Mara.

Die erste Digitalausgabe von "Falstaff International" kann um sieben Euro online auf falstaff.com bezogen werden. (red, 22.7.2021)