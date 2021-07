Nichts geht derzeit außerdem bei "American Horror Story", "House of the Dragon"

Die Produktion der zweiten Staffel von "Bridgerton" ist derzeit unterbrochen. Am Set gab es zwei positive Corona-Fälle. Foto: Liam Daniel / Netflix

Los Angeles – Der rasante Anstieg der Covid-Infektionen in Los Angeles beeinträchtigt auch die Serienproduktion. So meldet Deadline Unterbrechungen der mehrerer laufender Dreharbeiten. Nach einem positiven Test stoppt HBO etwa die Produktion der vierten Staffel von "Westworld". Nichts geht derzeit außerdem bei "American Horror Story", und "House of the Dragon". Auf unbestimmte Zeit verschoben sind Aufnahmen für die zweite Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton".

Das Los Angeles County Department of Public Health bestätigte am Mittwoch 2.551 neue Corona-Fälle. Dies bedeutet eine 20-fache Steigerung innerhalb eines Monats und ein 40-prozentiger Anstieg im Vergleich zum Vortag mit 1.821 positiven Corona-Fällen. (red, 22.7.2021)