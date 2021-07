Die Service Boys bestehen aus Franjazzco, Steinwald & Gianni und elektrisieren mit Platten im Stil von Chicago-House. Foto: Raphaela Fuchs

Freitag, 23.7.2021

Sommer ist erst, wenn ein Festival startet. Ein Festival bebt an diesem Wochenende in Niederösterreich: Dub Vibration. In Leutschach an der Weinstraße werden bis Sonntagmittag Roots & Culture partizipiert. Ein Soundsystemfestival, das mit Reggae und Dub einlädt, zu den Wellen der tiefen Töne und Bässe zu tanzen. Anlehnend, aber definitiv schneller als Dub, werden in Wien im Fluc am Praterstern 16 Jahre Vollkontakt mit Jungle, Drum and Bass und Organic Beats gefeiert.

Die Veranstaltungsreihe liefert alles, was zum Springen aka Jumpen einlädt und den Körper wirbeln lässt. Den Körper spüren und präsentieren geht bei zArt & Zuckerl im Flex, ab 17 Uhr gibt’s eine Ausstellung, Mode und eine interaktive Bodypositivity-Veranstaltung plus nackertem Queer-Rave. Wer mich besuchen will, findet mich dort.

Queer gepoppt wird draußen – zumindest musikalisch – auch bei der Donaustadtbrückenbühne des Kultursommers mit u. a. Malefiz und Ladyshave. Anna Ullrich liefert zudem Techno in der Pratersauna und Joyce Muniz ihren eigenproduzierten Sound im Sass. Ein anderes Universum öffnet das Flow Experience Festival mit Psytrance, Progressive Psy und Psychedelic bis Sonntag in Eggendorf.

Samstag, 24.7.2021

Der Samstag liefert auch Festivalstimmung an der Donau in Wien: Cruisin w Mutter and LSH. Von 14 bis 22 Uhr vereinen sich die Technoreihe Meat Market und die House-Schallwellen von Mutter und Les Suspects Habituels an der Reichsbrücke beim erneuerten MS Stadt Wien. Es ist auf einem Boot! Oh, kein Boot, aber ein Wasserzugang wartet am Samstag mit dem Giro di Greifenstein an der Donaulände 2 in Niederösterreich. Im Friedel Gastro warten Italo-Disco, Happy House und mehr Gute-Laune-Mukke mit Janefondas, Roman Rauch & B.Visible, Legende Sam Irl oder die Service Boys liefern Topplatten.

Sonntag, 25.7.2021

Kein Sonntag ohne Techno sticht auch wieder am neuen Platz an der Reichsbrücke in See, danach Party bis sechs Uhr in der Pratersauna. Ein Gratis-Open-Air von Techno am See findet beim Usus tagsüber statt. Was braucht es da noch Meer? (Nadine Cobbina, 21.7.2021)