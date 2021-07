Mit dem Album "Back to Black" schaffte Amy Winehouse 2006 den Durchbruch. Eine "Classic Albums"-Doku erzählt von der Entstehung, Arte, 21.45 Uhr. Foto: Mercury Studio

19.20 MUSIKVIDEOS

Pop Around – Video Stars (5/5) Wenn erst die Coverversion zum Hit wird: Beispiele unter anderem von den Fugees, Johnny Cash und Sinead O’Connor. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Märkte – Im Bauch von Palermo Auf dem Ballarò, dem größtem Markt Palermos, trifft Italien auf den Orient. Verkäufer bieten singend gegrillten Fisch und frittiertes Fleisch an. Frisches Obst und Gemüse ist das ganze Jahr über zu haben. Bis 20.15, Arte

20.15 SOMMERKABARETT

Thomas Maurer: Woswasi "Haben Sie sich schon einmal gefragt: Warum bin ich eigentlich so deppert?" Thomas Maurer stellt diese Frage nicht nur, sondern verspricht auch Abhilfe. Bis 21.25, ORF 1

20.15 KRIMI

Rufmord (D 2018, Viviane Andereggen) Eine bei ihren Schülern beliebte Lehrerin (Rosalie Thomass) bekommt es mit Cybermobbing zu tun. Als sie verschwindet, muss eine zugereiste Kommissarin (Verena Altenberger) ermitteln. Bis 21.45, Arte

21.45 MUSIKDOKU

Classic Albums – Amy Winehouse: "Back to Black"(GB 2018, Jeremy Marre) Anlässlich des zehnten Todestages von Amy Winehouse zeigt Arte eine Doku über die Entstehung jenes Albums, mit dem sich die britische Sängerin und Songwriterin über Nacht ins popkulturelle Gedächtnis eingeschrieben hat: Back to Black. Im Anschluss daran ist der Konzertfilm Live at Shepherd’s Bush aus dem Jahr 2007 zu sehen. Bis 22.45, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Europa-Saga – Wer wir sind, woher wir kommen (2/3) Im frühen Mittelalter ließen Handelsbünde die Völker zusammenwachsen. Seuchen, Hunger und Krieg rüttelten jedoch gleichzeitig an den Fundamenten des religiösen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhalts. Bis 0.05, ORF 2

22.50 WESTERN

700 Meilen westwärts (Bite the Bullet, USA 1975, Richard Brooks) Eine bunte Schar, darunter in die Jahre gekommene Männer, ein junger Revolverheld und eine ehemalige Prostituierte, nimmt ein strapaziöses, 700 Meilen langes Pferderennen auf sich, das auch die Wüste führt. Richard Brooks grandios mit Gene Hackman, Candice Bergen und James Coburn in Szene gesetzter Film erzählt vom wachsenden Respekt, der sich trotz aller Konkurrenz eine Bahn bricht. Bis 0.55, BR

0.00 DDR-DRAMA

Sonnensucher (DDR 1958, Konrad Wolf) Der Uranbergbau für die Sowjets führt nahe Chemnitz unterschiedlichste Menschen wie den sowjetischen Ingenieur Melnikow, den Kommunisten Jupp, den früheren Soldaten Beier und das Mädchen Lutz zusammen. Konrad Wolf (Der geteilte Himmel) erzählte in seinem Film realistisch von einem frühen Kapitel der DDR. Sonnensucher zählte lange zu den "Verbotsfilmen" und kam erst 1972 heraus. Bis 1.50, MDR